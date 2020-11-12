"Трампа коробит от того, что Меркель поздравила Байдена с победой"

"Действительно ли Трамп - "самый опасный человек в мире"? Опаснее таких диктаторов, как Путин или Асад? Да, говорит Мэри Трамп, единственная племянница президента США, в интервью Bild. Хотя правители Сирии и России "разрушили целые страны", "в Америке ежедневно умирают тысячи людей, потому что Дональд ничего не предпринимает. Потому что ему наплевать на Covid-19, и весь коронакризис выходит из-под контроля", считает она".

"Он психически не способен признать свое поражение. Его отец всегда говорил ему: худшее - это проиграть. Поэтому он не будет поздравлять Джо Байдена с победой или допускать мирный переход к президентству своего преемника", - заявила собеседница издания.

"Трамп - человек, который всегда лгал, когда ему это было выгодно. Сейчас он лжет сам себе. Я думаю, внутри он действительно убежден, что выиграл", - сказала Мэри Трамп.

"Трагедия в том, что после тысяч случаев его лжи и скандалов его выбрали 71 млн человек, - отметила она. - (...) Дональд - крайне нестабильная личность, и сейчас он испытывает гнев и страх. Поэтому он увольняет людей, как, например, министра обороны Эспера, - из мести. Он хочет насладиться последними днями своей власти. И мы это еще увидим".

"Недавно он утверждал, что у него не немецкие, а шведские корни - что абсолютная неправда. Его наверняка коробит и то, что канцлер Меркель давно поздравила его соперника Байдена с победой", - сказала Мэри Трамп.

Говоря о перспективах Трампа в собственной партии, собеседница издания указала: "У Дональда сложное положение. Его республиканцы показали вовсе не плохой результат. Поэтому поражение ему придется записать на свой личный счет. Я считаю постыдным то, что у его партии и ее руководства до сих пор не хватило духа признать победу Джо Байдена".