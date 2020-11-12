Международное сообщество бойкотирует российскую конференцию по возвращению беженцев

"(...) В среду без всякой толчеи в Дамаске, столице Сирии, произошло открытие организованной Москвой Международной конференции, посвященной возвращению сирийских беженцев на родину. Евросоюз бойкотировал конференцию, назвав ее "преждевременной". Организация Объединенных Наций участвует только в качестве наблюдателя. Соединенные Штаты, которые в июне ввели суровые санкции против режима Дамаска с помощью закона Цезаря, конечно же, вне игры. Не поступало никакой информации об участии Иордании, которая, тем не менее, принимает 700 тыс. беженцев. Наконец, в числе приглашенных не было Турции, самой крупной принимающей страны с ее 3,6 млн беженцев", - пишет корреспондент Les echos в Бейруте Жюстина Бабен. .

"(...) Сейчас, когда на большей части территории Сирии наступили мир, спокойствие, есть хорошая возможность обеспечить массовое возвращение беженцев домой", - тем не менее, сказал президент России Владимир Путин накануне конференции во вторник. "Это национальная проблема, и все власти в Сирии заинтересованы в её решении. Это один из главных приоритетов нашего правительства", - ответил глава сирийского режима Башар Асад во время их встречи в режиме видеоконференции.

"Столь нерешительное участие в конференции неудивительно. "Судьба беженцев - это очень поляризующий вопрос", - анализирует Самуэль Рамани, исследователь из Оксфордского университета. Аналогичная инициатива, запущенная в 2018 году после саммита в Хельсинки, где присутствовали Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп, также не получила большой поддержки", - говорится в статье.

"Нужны гарантии, позволяющие беженцам вернуться в безопасные места, в их регион происхождения, с доступом к жилью и перспективам работы", - объясняет Насер Ясин, исследователь из Института государственной политики и международных отношений Иссама Фареса при Американском университете Бейрута.

"(...) Помимо проблемы беженцев, цель России состоит прежде всего в том, чтобы способствовать восстановлению и нормализации отношений со своим союзником Башаром Асадом, с тем, чтобы укрепить свою роль ключевого регионального игрока", - добавляет Насер Ясин. Однако этот план зашел в тупик, поскольку собеседники Кремля для оказания любой помощи в качестве предварительного условия выставляют переходный политический процесс", - резюмирует Les Echos.