Прекращение огня: в Ереване армяне критикуют "удар ножом в спину"

"В столице Армении демонстранты осуждают "предательство" своего премьер-министра Никола Пашиняна, который уступил значительную часть Нагорного Карабаха азербайджанским войскам. По мнению тех, кто бежал с мест боевых действий, мирное соглашение кладет конец любой надежде вернуться на свои земли", - пишет специальный корреспондент Liberation в Ереване Вероника Дорман.

"Он сделал это тайком, ночью, ничего не рассказывая людям. Это предательство", - слышно со всех сторон. "Пашинян предатель", "Пашиняна в отставку", скандировала толпа, сплоченно поднимая кулаки. "(...) Наверху ступеней оперного театра, выходящего на площадь Свободы в Ереване, выступающие с мегафоном следовали друг за другом, их защищала плотная толпа, не позволявшая полиции их прервать", - описывает автор репортажа.

"(...) В ночь с понедельника на вторник после шести недель ожесточенных боев за анклав Нагорный Карабах, выступающий за независимость, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев по указке президента России Владимира Путина подписали соглашение о прекращении боевых действий", - говорится в статье.

"Впервые с 27 сентября в Карабахе замолчали пушки. В то время как Азербайджан празднует свою военную победу, символом которой является возвращение города Шуши, Армения оплакивает сокрушительное поражение. В дополнение к территориям, завоеванным в военном отношении, Баку возвращает семь районов, которые в течение тридцати лет служили буферной зоной в Нагорном Карабахе", - пишет Libération.

"(...) Невероятно болезненное решение", принятое премьер-министром Николом Пашиняном перед лицом надвигавшегося на армянскую армию разгрома, было принято "в результате глубокого анализа военной ситуации", - уверил он.

"Но на площади Свободы люди убеждены в том, что Пашинян их предал, сложив оружие, в то время, когда армяне были на пути к победе. "Мы были на грани разворота конфликта, нужно было начать наступление, - считает Георгий Авакян, генетик из Степанакерта, который 17 октября вместе с семьей приехал в Ереван в поисках убежища, когда его дом был разрушен обстрелом. - И вдруг он подписывает капитуляцию. Это странно... ".

"(...) Разрыв между реальностью на поле боя и восприятием населения объясняется, среди прочего, тем, что с самого начала боевых действий власти Армении также вели войну цифр, ежедневно объявляя о примерно тридцати погибших в рядах армянской армии по сравнению с сотнями погибших вражеских солдат", - указывает журналистка.

"(...) Это нормально, что они преуменьшают потери, чтобы не подорвать боевой дух войск", - утверждает Георгий. Марина судит более сурово. "Они солгали нам. Если бы они сказали правду, может быть, мобилизовалось бы больше армян. Мы быстро поняли, что все было хуже, чем они рассказывали, но мы действительно не хотели в это верить". 50-летняя предпринимательница из Чартара, села в Нагорном Карабахе, которое сейчас находится на разделительной линии между азербайджанской и армянской территориями, мечет громы и молнии: "Я никогда больше не увижу свой город. И цена, которую мы заплатили в этой войне, ужасно высока. На месте Пашиняна я бы лучше покончила с собой, чем согласилась на такое унижение".

"С точки зрения оппозиции, единственный виновник позорного поражения - Никол Пашинян, который должен немедленно уйти в отставку. Вечером в среду в парламенте состоится внеочередное заседание, - отмечает издание. - Глава правительства продолжает отстаивать свое решение как единственное, способное спасти то, что еще можно было спасти: "Этим документом передано то, что по военной и невоенной оценке мы могли не удержать, вернее, не смогли бы в этой ситуации удержать", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook. Ему вторит президент Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха) Араик Арутюнян на своей странице в Facebook в среду. "Наша армия оказалась под угрозой окружения, в Степанакерте практически не осталось защитников, потому что все были на передовой, поэтому решение о прекращении боевых действий было вынужденным".

"(...) Группа женщин плачет, слушая особо высокопарную выступающую - депутата парламента от оппозиционной партии "Процветающая Армения", которая кричит в громкоговоритель: карабахцы снимают кресты и колокола, прежде чем покинуть свои церкви в захваченных азербайджанцами районах, и выкапывают останки своих родственников, чтобы не оставлять их...", - передает Вероника Дорман.

"Это соглашение - удар ножом в спину. Ну и наворотили! - не может удержаться Дора, которая разместила у себя семью, сбежавшую из Степанакерта. - Они туда не вернутся. Для чего, чтобы жить в окружении азербайджанцев? И в то, что их защитят русские, они уже не верят..."