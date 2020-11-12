Почему Китай молчит после победы Байдена

"Пекин ждет, чтобы увидеть, каким будет поведение нового американского президента по отношению к Китаю", - пишет корреспондент Paris Match в Пекине Ришар Арцт на страницах Slate.fr.

"В мире лидеров больших стран принято поздравлять вновь избранного президента США. Сейчас речь идет о Джо Байдене. Как только 7 ноября стало известно о его победе, приветственные сообщения посыпались из многих стран. Но не из Китая, - указывает журналит. - 9 ноября в Пекине представитель МИД Китая просто сказал: "Мы отметили, что господин Байден объявил себя победителем, мы понимаем, что результат президентских выборов в США будет определяться в соответствии с законами и процедурами США".

"В этом утверждении явно содержится намек на иронию. Не торопясь признать победу Джо Байдена, Китай подразумевает, что ему сложно понять американскую демократическую систему. В любом случае китайский режим держится на расстоянии от избирательной кампании в США", - поясняет автор статьи.

"В прошлом китайские СМИ посвящали свои заголовки президентским выборам в США. В этом году это было гораздо реже. Телевизионные новости и печатная пресса в наши дни куда больше интересуются новой версией мобильного телефона, которую только что выпустила компания Huawei. Или традиционным Днем холостяка, который проходит 11 ноября и по количеству покупок, сделанных в стране, является самым большим днем распродаж в мире", - пишет Slate.fr.

"(...) В Китае нет недостатка в наблюдателях за американской политической жизнью. Экономист Дин Ифань, исследователь Центра развития Государственного совета, участвовал в многочисленных исследовательских миссиях в Вашингтоне. Он считает, что "условия, в которых прошли эти выборы, подчеркивают слабость американской системы". Свою точку зрения он подробно описывает на примере здравоохранения: "В Соединенных Штатах все решения по борьбе с Covid-19 пронизаны политическими расчетами. В штатах губернаторы, в зависимости от их политической принадлежности, в первую очередь думают о том, что им принесет то или иное решение. Все держится на мелких политических расчетах".

"Официально китайские лидеры дистанцировались от американских выборов. 31 октября заместитель министра иностранных дел Цинь Ган заявил об этом на встрече с некоторыми западными журналистами: "Будущее Китая не зависит от американских выборов", - сказал он. И добавил: "Нам все равно, кто будет в Белом доме. Мы хотим спокойных и лучших отношений с Соединенными Штатами".

"(...) В Париже Франсуа Хейсбур, специальный советник Фонда стратегических исследований, 5 ноября в "Последних новостях из Эльзаса" пояснил то, что противодействие Китаю "вероятно, самый важный элемент преемственности между Байденом и Трампом, которое поддерживается очень широким консенсусом в Соединенных Штатах, а также политиками, как республиканцами, так и демократами".

"Китайские лидеры, видимо, согласны с таким анализом. Кроме того, они опасаются американских президентов-демократов, которые всегда очень критически относились к ситуации с правами человека в Китае. Джо Байден во время своей кампании, в частности, объявил, что в случае избрания он встретится с Далай-ламой, духовным лидером тибетцев, которого Пекин считает "опасным сепаратистом", - комментирует Арцт.

"Коммунистическая партия Китая убеждена, что Соединенные Штаты в первую очередь озабочены блокированием развития Китая, потому что они не потерпят перспективы того, что вторая по величине экономика в мире сумеет обогнать Соединенные Штаты", - говорится в статье.

"Кроме того, чтобы укрепиться перед лицом возможных помех со стороны Америки, Китай нацеливается на самоорганизацию. Он тщательно переопределяет свои приоритеты, чтобы, в частности, меньше зависеть от экспорта и лучше определять возможности своего внутреннего рынка. Обо всем этом подробно говорилось на заседании ЦК партии, проходившем в Пекине с 26 по 28 октября", - указывает журналист.

"(...) Центральный комитет Коммунистической партии Китая является точной копией учреждения, существовавшего под таким же названием в Советском Союзе. Именно там рассматриваются и почти всегда единогласно принимаются основные направления деятельности партии и правительства на следующий год", - говорится в публикации.

"(...) В заявлении, опубликованном 29 октября по окончании заседания Центрального комитета, указывается, что теперь цель Китая - перейти к "новой модели экономического развития", более ориентированной на потребление домохозяйств. Таким образом, Китай перестанет основывать рост своей экономики на экспорте недорогих товаров, произведенных в Китае", - говорится в статье.

"В коммюнике отмечается, что "международное окружение становится все более сложным и нестабильным". Таким образом, для Пекина возвращение на китайский внутренний рынок является адаптацией к нынешнему миру: китайско-американское соперничество значительно возросло, и китайские лидеры теперь настороженно относятся к отношениям с американцами. Более того, эпидемия Covid-19 больше не позволяет Китаю получать такую прибыль от международной торговли, как в течение двух десятилетий", - передает автор публикации.

"(...) ЦК указывает еще на одну проблему Китая: ускорение экологического перехода. Китай присоединился к соглашениям об охране климата, подписанным на Парижской конференции в 2016 году. В сентябре прошлого года президент Си Цзиньпин даже заявил, что страна стремится к достижению углеродной нейтральности к 2060 году", - пишет Slate.fr.

"(...) Недавние выборы в США заставили многих китайских экспертов поверить в ослабление Соединенных Штатов. В частности, из-за поведения Дональда Трампа, не признающего своего поражения. Дин Ифань, возможно, представляет широко распространенное мнение среди китайских руководителей, когда он говорит: "В конечном итоге Соединенные Штаты становятся нестабильной и непредсказуемой первой державой. Сегодня они не могут выполнять свою роль мирового лидера. По сравнению с ними Китай стабилен и его будущее предсказуемо. Нынешний ЦК Коммунистической партии указал путь развития Китая на следующие пять лет и определил перспективы на будущее. В Китае царит политическая и социальная стабильность и предсказуемость".

"В 2001 году США входили в число тех стран, которые больше всего поддерживали вступление Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО). Идея заключалась в том, что приверженность нормам международной торговли будет способствовать экономическому либерализму в Китае и неизбежно приведет к демократическому развитию Китая. Этого не произошло. Сегодня Китай в основном стремится вернуть себе место первой цивилизации в мире, которое, по его мнению, ему принадлежало в течение прошлых веков!" - резюмирует Ришар Арцт.