Как Китай использует коронавирус для своих планов по завоеванию мирового господства

"С помощью своей вакцинной стратегии Китайская Народная Республика хочет создать за пределами Европы систему зависимостей и долгов. Она планирует переиначить историю пандемии", - считает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"В настоящий момент в мире 10 вакцин проходят последнюю фазу испытаний, четыре возможных вакцины были разработаны в Китае. (...) Для государств в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии, где живет половина мирового населения, китайская вакцина по льготной цене будет, вероятно, единственной возможностью. (...) Именно там Китай хочет стать важнейшим поставщиком, одновременно раздавая кредиты", - отмечает журналистка Леа Дойбер.

"На смену масочной дипломатии, при которой Пекин во время тяжелейшей ситуации использовал свое господство на рынке в производстве защитной одежды, чтобы добиться молчания и повиновения, теперь пришла вакцинная дипломатия. И речь идет не только о символической победе. В ближайшие месяцы явными, как никогда раньше, станут представления Китая о будущем мира", - полагает издание.

"Один миллиард долларов уже получили от Пекина южноамериканские страны и страны Карибского бассейна для покупки китайской вакцины. Мексика заплатила за 35 млн доз. Министр здравоохранения Бразилии упражняется в низкопоклонстве, чтобы развеять сомнения по поводу китайской вакцины. В Азии Пекин заручился интересом более полудюжины государств. Как минимум в 16 странах запланированы или уже проводятся испытания китайских производителей. "Шелковый путь здоровья" - так называет эту стратегию руководство Китая".

"Однако Китай проявляет такую заботу неспроста. Для Пекина речь идет о том, чтобы избавиться от ответственности за кризис, улучшить свою репутацию - и переиначить историю пандемии".

"(...)Сначала местные власти скрывали информацию о распространении вируса в Ухане. Крупнейший успех Китая состоит в том, что сегодня приходится набираться смелости, чтобы заявлять об этом. Правительство преследует и угрожает по всему миру журналистам, ученым и странам, которые говорят об ответственности Китая за кризис. Австралия за свое требование к Пекину взять на себя политическую ответственность уже на протяжении нескольких месяцев находится под экономическими санкциями", - говорится в статье.

"Под руководством ВОЗ 130 государств договорились о проведении независимого расследования о происхождении вируса. (...) Однако в то время как мир борется с последствиями кризиса, Китай переписал условия расследования: раскрыто будет лишь то, в чем заинтересован Пекин", - указывает издание.

"Это свидетельствует не только о беспомощности ВОЗ в обращении с Китаем, это также наглядно показывает бессилие международного сообщества перед китайской геополитикой. Поведение Пекина в очередной раз демонстрирует то, как может выглядеть мир, правила в котором устанавливает Китай. Может возникнуть порядок, при котором правила и права будут основываться только на интересах Китая. Это система зависимостей и долгов, к которой в любое время может прибегнуть Пекин, чтобы укрепить свое собственное превосходство".

"Если демократическим государствам не удастся разработать альтернативу глобальным инициативам Китая в сфере вакцинации - с честными условиями и без политических обязательств, - у многих стран не будет выхода, кроме как впасть в зависимость от Пекина. Китай будет использовать кризис и слабость других для того, чтобы продвигать свой новый политический порядок", - заключает Tages-Anzeiger.