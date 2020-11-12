"Германия превыше всего": внезапный вакцинный национализм ФРГ

"Долгое время существовали опасения, что такие страны, как Китай или США, присвоят вакцину себе. Теперь же впереди оказалась Европа - и она хочет забронировать для себя наибольший объем вакцины. На наибольшее количество из расчета на душу населения претендует Германия. О других странах внезапно все забыли", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Когда в апреле президент Дональд Трамп объявил операцию "Сверхъестественная скорость", создание союза американского правительства и концернов с целью быстрой разработки вакцин от коронавируса, международная критика отчасти была сокрушительной: Трамп якобы с неприкрытым эгоизмом хочет обеспечить свою страну первыми дозами вакцины". То есть America first, "Америка превыше всего".

"Однако теперь с максимально возможной скоростью первые 300 млн доз разработанной здесь вакцины фармацевтических компаний Biontech и Pfizer забронировали для себя Германия и Европа, - указывает издание. - В то время как "Америка превыше всего" в одночасье превратилась в "Европу превыше всего", доводы не сильно отличаются от прежних: "Будучи министром здравоохранения Германии, я с трудом смогу объяснить то, что произведенную в Германии вакцину в других регионах мира начнут использовать раньше, чем в самой Германии", - сказал министр здравоохранения Йенс Шпан".

"Давление федерального правительства может увенчаться успехом. Одна лишь Германия претендует на 100 млн из 300 млн доз, забронированных для Европы в соответствии с договором, хотя из расчета на душу населения ФРГ причиталось бы лишь 57 млн доз. Таким образом, за несколько часов "Европа превыше всего" превратилась в "Германию превыше всего", - констатирует издание.

"Но что будет с остальным миром? Что станет с заявлениями о том, что от помощи зависят прежде всего бедные страны с плохой системой здравоохранения? (...) По словам Тобиаса Калера, главы немецкого подразделения Фонда Билла и Мелинды Гейтс, в странах с низким или средним доходом живет около половины мирового населения, но сейчас они имеют доступ только примерно к 10% потенциально успешной вакцины".

"Впрочем, дискуссия пока является теоретической, пока ни одна вакцина не прошла клинические испытания. "Мы продолжаем призывать правительства к обеспечению справедливого распределения вакцин по всему миру, - говорит Калер. - Иначе страны с низкой покупательной силой смогут обеспечить вакциной только 20% своего населения. Это будет катастрофа".

"Согласно расчетам, если первые два миллиарда доз вакцины поступят лишь богатым странам, количество смертей от коронавируса возрастет по всему миру в два раза. Также и возможные последствия для мировой экономики будут огромными. По данным платформы Covax, для того, чтобы обеспечить бедные страны вакциной во время обострения, понадобится 15,9 млрд долларов. При этом по оценке аналитического центра Rand Europa, убытки индустриальных стран составят около 119 млрд долларов, если им откажут в доступе к вакцинам".

"Также и Китай объявил, что сначала обеспечит вакциной собственное население, а также партнеров по геостратегическому проекту Пекина "Новый шелковый путь". В России президент Путин, выбрав для своего проекта по разработке вакцины название "Спутник-5", провел языковую аналогию с гонкой систем во время холодной войны. Таким образом, коронакризис с самого начала обнажает слабые стороны международных организаций, которым следовало бы решать такие конфликты", - отмечает издание.

Тобиас Калер надеется, что по всему миру сначала будут привиты медицинский персонал и группы риска. "Речь не может идти о том, чтобы какая-либо страна сначала прививала всех своих граждан, - говорит Калер. - Так же, как и изменение климата, пандемию мы можем побороть только совместными усилиями всех стран", - передает Die Welt.