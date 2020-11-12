Новая холодная война Байдена

"Когда в Белый дом переезжает демократ, Москве традиционно становится скорее не по себе. А теперь это сделает тот, кто, уже будучи вице-президентом при Обаме, не поддерживал теплых отношений с Путиным. Россия грозит попасть в заколдованный дипломатический круг ", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Спустя несколько дней после победы на выборах Джо Байдена Владимир Путин все еще не поздравил избранного президента США, в отличие от многих других глав государств и ведущих политиков. (...) Скепсис россиян понятен, - отмечает журналист Павел Локшин. - Даже Дональд Трамп, избрание которого Москва в 2016 году поддерживала с помощью операций спецслужб, несмотря на дружественную риторику, приносил России лишь новые санкции. А теперь и подавно нечего праздновать".

"Давление на российское руководство возрастет", - считает московский политолог Максим Сучков. При президенте Байдене Вашингтон снова вернется к внешней политике, ориентированной на ценности, говорит эксперт. Правозащитная повестка американцев снова станет более важной, как и борьба с автократами".

"На неизбежные обвинения в нарушении прав человека Москва не найдет верных ответов, считает Сучков. Вместо этого, вероятно, будет увеличено давление на российских оппозиционеров. Это в свою очередь лишь подтвердит критическую позицию США. Получается заколдованный дипломатический круг", - пишет издание.

"Конечно, у Байдена, даже с точки зрения Москвы, есть преимущества перед Трампом. Международное сообщество, то есть в том числе и Кремль, может рассчитывать на менее хаотичную внешнюю политику США. (...) К тому же Байден (...) объявил о желании без предварительных условий продлить истекающий через три месяца договор СНВ-III о стратегических ядерных вооружениях. Байден также намерен снова вернуться в сделку с Ираном. Для Москвы это тоже было бы хорошей новостью, ведь она участвовала в согласовании сделки и традиционно является союзником Тегерана", - говорится в статье.

"Но дьявол кроется в деталях", - считает эксперт Сучков. Даже у якобы положительного развития событий, на которое может рассчитывать Москва, есть свои отрицательные стороны. Так, Байден планирует продлить договор СНВ-III на пять лет. (...) То есть будущее договора окажется в руках его преемника, что является фактором ненадежности для долгосрочных планов Москвы".

"Также и в непосредственном соседстве ситуация может стать для Кремля неприятной. Будучи вице-президентом при Обаме, Байден был плотно вовлечен в американскую политику в отношении Украины, и к этой политике он, вероятно, вернется. (...) Предполагается, что будет углублено сотрудничество по двусторонней программе в сфере военной политики, а также предоставлена новая военная поддержка".

"Но в целом для Москвы мало что изменится, считает политолог Сучков. По его словам, Вашингтон тоже знает, что ключ к мирному решению конфликта на Донбассе на востоке Украины находится в Москве. В Кремле же считают, что Запад должен оказать давление на Киев. "Байден не будет этого делать", - полагает Сучков".

"А Москва, вероятно, не пойдет на уступки в этом вопросе, в связи с чем возвращение самопровозглашенных республик на востоке Украины под контроль Киева в ближайшем будущем маловероятно", - заключает Die Welt.