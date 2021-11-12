Секс-туристы уничтожают природный рай

"Испанский курортный остров Гран-Канария - это рай сексуальных меньшинств: в бесчисленных гей-барах, на фестивалях и парадах они могут устраивать жаркие вечеринки, в том числе и в дюнах Маспаломаса. Природный заповедник на пляже является популярным местом для занятий сексом с незнакомцами (так называемого "круизинга") - не только для людей с нетрадиционной ориентацией. Но проблема заключается в том, что секс-туристы вытаптывают редкие растения и оставляют после себя кучи мусора, которые представляют опасность для животных, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479721019939 исследователи из Университета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария", - сообщает немецкий таблоид Bild.

"Только в мае 2018 года, когда тысячи туристов отмечали на Канарском острове проведение гей-парада, в 298 местах природного заповедника площадью 5,7 тыс. квадратных метров исследователи обнаружили остатки презервативов, пивных банок, экскрементов и сигарет - несмотря на установленные урны".

"Согласно исследованию, туристы ведут себя тем более дико, чем лучше место защищено от глаз посторонних. Многие даже вырывают из земли редкие растения или строят себе маленькие любовные гнездышки. В результате для животных почти не остается еды. Несколько варанов и вовсе умерли, потому что съели презервативы", - говорится в публикации.

"Даже в той части дюны, куда доступ строго запрещен, исследователи обнаружили 56 мест, где туристы занимаются сексом. При этом блуждающие дюны Маспаломаса - одни из последних в своем роде в Европе. Перелетные птицы делают здесь привал, прежде чем лететь дальше на юг".

"По мнению ученых, проблема заключается не в "круизинге" как таковом, а в его масштабах: "Одна пара, занимающаяся сексом на пляже, - это одно. Но сотни людей, которые встречаются в одном и том же месте каждый день, наносят дюнам ущерб, сопоставимый с тем, как если бы по ним ездили автомобили", - пишут авторы в своем исследовании".

"Правительство Канарского острова регулярно направляет в дюны бригады по уборке, а владельцы многих отелей рассказывают своим гостям о хрупкой экосистеме. Однако изменить свое поведение могут только сами секс-туристы", - пишет Bild.