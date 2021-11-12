У нас закончится еда: NASA рассчитало, когда климат сделает невозможным сбор урожая

"По данным космического агентства NASA, сельское хозяйство сильно пострадает от изменения климата. Исследование показало, когда урожая важных продуктов питания станет недостаточно", - сообщает немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Уже в скором времени изменение климата начнет негативно влиять на выращивание жизненно важных продуктов питания. В наибольшей степени это скажется на выращивании кукурузы. Тот факт, что, согласно недавнему исследованию NASA, изменение климата может повлиять именно на это растение, сильно ударит по всему человечеству. От производства попкорна до кормления коров и кур - вряд ли какая-либо другая злаковая культура используется сегодня так разносторонне, как кукуруза. Она является одной из самых важных сельскохозяйственных культур в мире", - отмечает издание.

"Исследователи NASA рассчитали ожидаемое повышение температуры на Земле, а также не упустили из виду изменения в количестве осадков и увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере. (...) Как показывают прогнозы, особенно в тропиках может стать настолько жарко, что продолжать выращивать сельскохозяйственные культуры станет невозможно. По прогнозам NASA, уже к 2030 году урожайность снизится почти на четверть", - говорится в статье.

"Мы не ожидали увидеть такой фундаментальный сдвиг по сравнению с предыдущими моделями климата и урожая", - заявили ученые NASA, имея в виду модели климата и урожая 2014 года. Именно поэтому ведущий автор исследования призывает: "Снижение производства на 20% от нынешнего уровня может повлечь за собой серьезные глобальные последствия".

"Даже в оптимистичных сценариях изменения климата, когда общество предпримет амбициозные усилия по ограничению роста глобальной температуры, мировое сельское хозяйство столкнется с новой климатической реальностью", - говорит исследователь NASA Йегермейер. Несколько недель назад NASA объявило, что из-за Луны на Земле увеличится количество наводнений. Это также связывают с изменением климата - что еще раз показывает, насколько важно противодействовать глобальному потеплению", - пишет издание.

"Тем не менее не все сельскохозяйственные культуры рискуют стать жертвами изменения климата. Так, в исследовании сообщается, что более теплые условия даже благоприятны для выращивания пшеницы. Как сообщает space.com, ее урожайность может увеличиться примерно на 17%. Однако, учитывая угрожающие масштабы изменения климата, это, вероятно, будет единственным утешением", - констатирует Frankfurter Rundschau.