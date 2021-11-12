Израиль репетирует коронакризисный сценарий - в бункере

"Ситуация с коронавирусом в Израиле успокоилась - тем не менее страна готовится к чрезвычайной ситуации. Учения призваны выявить слабые места в преодолении кризиса", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет лично руководил учениями в бункере, предназначенном для защиты от ядерного оружия. В четверг в стране готовились к чрезвычайной ситуации, которая может произойти с появлением нового штамма коронавируса, более опасного и смертоносного, чем "дельта"-вариант", - поясняет журналист Пьер Хойманн.

"Это первые в мире национальные учения по борьбе с коронавирусом, сообщает Иерусалим. В симуляции чрезвычайной ситуации участвовали все министерства на высшем уровне, а также руководитель национального проекта по борьбе коронавирусом, представители Совета национальной безопасности, армии и гражданской обороны".

"Учения проходили в Иерусалимском национальном центре управления, подземном бункере, похожем на сооружение из научно-фантастического фильма. Оттуда высшие должностные лица, находясь в полной безопасности, могут осуществлять командование. Центр уже использовался для координации первоначальных мер по борьбе с коронавирусом в марте 2020 года", - говорится в статье.

"Четвертая волна преодолена, сказал премьер-министр. Однако Израиль "всегда смотрит вперед" и готовится к продолжению кампании по борьбе с коронавирусом. "Мы должны быть готовы к любому сценарию", - сказал Беннет".

"В ходе учений особое внимание уделялось координации действий различных ведомств и армейских подразделений. Учения охватывали несколько аспектов. Например, необходимо было определить, в какой степени можно ограничивать собрания или свободу передвижения, как проверять прохождение вакцинации, как обеспечивать соблюдение карантина, какие правила должны применяться к воздушному сообщению или как реагировать на дискуссии в интернете", - передает Handelsblatt.

"С результатами учений будут ознакомлены зарубежные партнеры. Израиль ежегодно проводит для своего населения национальные учения по безопасности, чтобы подготовиться к военным сценариям или стихийным бедствиям".

"Министерство здравоохранения тем временем приняло решение о том, что вакцинацию могут пройти и дети в возрасте от пяти до одиннадцати лет. По сообщениям СМИ, первые партии вакцин для детей должны прибыть в Израиль на следующей неделе. Однако эксперты прогнозируют долгую борьбу за то, чтобы убедить родителей в безопасности вакцинации", - отмечается в статье.

"В то время как многие европейские страны накрывает четвертая волна заражений, в Израиле ситуация с коронавирусом успокоилась. На этой неделе будут отменены ограничения на собрания людей на открытом воздухе и требование о ношении маски на мероприятиях с участием более 100 человек".

"Число активных случаев Covid-19 в стране снизилось до 6450, при этом на протяжении более трех месяцев оно превышало 10 тыс. случаев. 40% жителей страны уже прошли повторную вакцинацию. Данные министерства здравоохранения также показывают, что в прошлый вторник было подтверждено 475 новых случаев заболевания, в то время как почти два месяца назад их было 5-6 тыс. в день", - отмечает Handelsblatt.