В Центральной Азии Facebook и YouTube приспосабливаются к политической цензуре

"Под угрозой блокировки и потери десятков миллионов пользователей американские социальные сети пытаются найти золотую середину, которая пока что устраивает постсоветские авторитарные режимы", - пишет журналист Эммануэль Гриншпан в Le Monde.

(...) "1 ноября Министерство информации и общественного развития Казахстана, государства, в котором интернет классифицируется как несвободный, с точки зрения американской неправительственной организации Freedom House, объявило о подписании "совместной декларации" с калифорнийской социальной сетью "о тесном сотрудничестве в области вредоносного контента". В заявлении говорится, что Facebook предоставил властям "прямой и эксклюзивный доступ к системе отчетности о контенте...", - говорится в статье.

(...) "Министерство информации и общественного развития с гордостью отмечает, что страна "первой (...) в Центральной Азии пользуется такими исключительными привилегиями". Компания Meta (владеющая Facebook, Instagram и WhatsApp), уже находящаяся в центре скандала в Соединенных Штатах и Европе и обвиняемая, в частности, в том, что она "ставит прибыль выше безопасности" своих пользователей, немедленно отвергла какие-либо договоренности с режимом, который не претерпевал демократических изменений с момента обретения независимости в 1991 году", - указывает автор статьи.

"Мы следуем продуманной процедуре по всему миру для оценки индивидуальных запросов, независимо от какого-либо правительства и в соответствии с политикой Facebook, местными законами и международными стандартами в области прав человека. В Казахстане этот процесс такой же, как и в других странах мира", - отметил официальный представитель Meta Бен Макконаги в электронном письме агентству Reuters.

(...) "По данным специализированного сайта Statcounter.com, в этой стране с населением 19 млн человек доля рынка Meta составляет 23% (если сложить Facebook и Instagram), наравне с калифорнийским сайтом по обмену изображениями Pinterest. Прямым конкурентом Facebook является российская социальная сеть "ВКонтакте" (обе имеют долю рынка 15%), которая с 2014 года полностью доступна для российских служб безопасности. Казахстанские власти, во многом вдохновленные российским законодательством, с этой осени проталкивают перед послушным парламентом пакет законов, направленных на усиление контроля над иностранными социальными сетями", - сообщает журналист.

(...) "Казахстан является составной частью региональной тенденции, нацеленной на снижение риска организованных или усиленных протестов в социальных сетях, подобных тем, которые недавно сотрясали Белоруссию и Россию. По-прежнему влиятельный в центральноазиатском регионе Кремль регулярно обвиняет американские платформы в том, что они представляют собой инструмент интересов, способствующих смене режима. Эпизодически размахивая угрозой блокировки, Москва фактически действует маленькими шагами, иногда налагая штрафы на американских гигантов, иногда снижая пропускную способность видео (на YouTube и Twitter)", - поясняет Гриншпан.

"Кремль подталкивает пользователей интернета обратить взор на российские платформы, такие как Rutube. Однако они намного скромнее, чем YouTube. Команде Путина придется тщательно взвесить все за и против в плане дальнейшего ужесточения цензуры. Если Кремль попытается закрыть YouTube, он может столкнуться с очень резким противодействием", - отмечает Питер Ратленд, преподаватель российской политической экономии в Уэслианском университете (США).

(...) "Соседний Узбекистан 3 ноября решил применить силовые методы. Его интернет-жандарм заблокировал самый популярный в стране с населением 35 млн человек мессенджер Telegram, а также Facebook и YouTube. Перед лицом бури негодования власти в тот же день совершили крутой поворот. Президент Шавкат Мирзиёев подверг критике "односторонние и безрассудные действия" через своего официального представителя Шерзода Асадова в заявлении, размещенном в... Telegram. Глава интернет-жандарма был уволен, и сразу же после этого социальные сети были разблокированы", - пишет Le Monde.

(...) "Сегодня у американских интернет-гигантов в странах бывшего СССР появляются две различные стратегии. Одну стратегию применяют Twitter и LinkedIn, которые отказываются локализовать свои данные и не хотят выполнять предписания государства о закрытии учетных записей оппозиционеров. Другой стратегии придерживаются Facebook и YouTube, которые время от времени подчиняются приказам", - комментирует автор.

"В сентябре, в последние дни кампании по выборам в российскую Госдуму, две американские социальные сети, а также Telegram заблокировали учетные записи оппозиционера Алексея Навального, когда тот готовился распространить свои инструкции по голосованию. В Казахстане и Туркменистане оппозиционеры обвиняют YouTube в блокировании их каналов по госзаказу. По их мнению, цензура скрывается под такими предлогами, как "нарушение авторских прав" или "посягательство на неприкосновенность частной жизни". Будь то дефектные алгоритмы или постоянные неполадки в работе YouTube, такая форма целевой цензуры пока подходит постсоветским авторитарным режимам", - резюмирует Эммануэль Гриншпан.