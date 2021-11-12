Политика в отношении России с помощью Достоевского

"11 ноября исполнилось 200 лет со дня рождения русского писателя Федора Достоевского. Достоевский и Лев Толстой (со дня рождения которого в 2028 году также исполнится 200 лет) представляют собой вершину русского литературного творчества, и без преувеличения можно сказать, что мало кто за всю историю литературы достиг уровня этих двух гигантов. Однако актуальность Достоевского не ограничивается XIX веком, а касается и современных отношений между Россией и Западом", - пишет на страницах австрийского издания Wiener Zeitung Ральф Шелльхаммер, доцент экономики и международных отношений в Вебстерском университете Вены.

"Одна из важнейших тем его романов - сложные отношения между рациональностью и моралью, эмоциями и расчетом. В "Преступлении и наказании" Достоевский приводит свой самый важный философский аргумент, а именно: человеческое существование не может быть сведено к машинальной максимизации полезности. В "Бесах" он описывает, как царскую Россию со всех сторон атаковали новые идеологии, и различные "-измы", от нигилизма до социализма, боролись за русскую душу", - говорится в статье.

"В то время как в салонах Европы прославлялся век разума, Достоевский видел то, что формировалось в тени современности: политические религии и зачатки тоталитаризма, которые в годы после его смерти охватили Европу и весь мир массовыми убийствами в невиданных промышленных масштабах. Как однажды заметил его российский соотечественник, лауреат Нобелевской премии по литературе Александр Солженицын, похоже, что Достоевский один предвидел наступление тоталитаризма".

"И в этом заключается современная актуальность Достоевского: хотя он был русским писателем, на его мышление и понимание мира оказали глубокое влияние европейское Просвещение и противоречия современности. Проблемы, которые он затрагивал, волновали и французского писателя Гюстава Флобера в его книге "Мадам Бовари". Также "Война и мир" Толстого и особенно "Анна Каренина" - это не просто запылившиеся романы, а сложные попытки разобраться в линиях разлома, возникших в быстро модернизирующейся Европе. Жаль, что русская литература занимает такое скромное место в западноевропейской школьной и университетской программе, ведь ее лучшее понимание имело бы большое значение для нынешней политики в отношении России", - отмечает автор статьи.

"Хотя Россия уже в царскую эпоху занимала особое положение благодаря своей истории и обширной географии, элиту страны было трудно отличить от западноевропейских стран в плане ее культурного отпечатка. Но и в других областях страна переживала развитие, которое в зеркальном отражении происходило и в остальной Европе. Так, в XIX веке снизилось значение религии, и на смену ей пришли растущий национализм, индустриализация, этнические конфликты, стремление растущего среднего класса к более активному участию в политической жизни - все это происходило повсюду на Западе, от Вашингтона до Лондона, от Вены до Берлина".

"Настоящий перелом в отношениях России с Западом произошел после большевистской революции 1917 года, и эта дата до сих пор висит как дамоклов меч над любым реальным сближением России и Запада, - указывает Шелльхаммер. - Именно возникновение Советского Союза перечеркнуло историю России как европейской культурной нации. Страна, породившая Достоевского, Толстого и Петра Ильича Чайковского, страна, чья императрица Екатерина активно обменивалась мнениями с мыслителями эпохи Просвещения Дени Дидро и Вольтером, стала государством ГУЛАГа и одним из первых тоталитарных экспериментов".

"По сей день Россия страдает от биполярности своей истории, из-за которой она видит себя одновременно европейской и неевропейской страной. (...) Ситуация усугубляется тем, что на восприятие России в остальном мире все еще слишком сильно влияет Советский Союз", - говорится в статье.

"Сближение с Россией должно происходить, прежде всего, в культурной сфере и, таким образом, напомнить российским элитам, что их будущее находится на Западе, а не в союзе с Китаем, который однажды уже оказался неудачным. Подчеркивание общего исторического опыта и признание культурных достижений России - вот шаги по укреплению доверия, которые найдут большой отклик в народе, страдающем от сомнений в себе. Возможно, в связи с юбилеем Достоевского об этом стоило бы задуматься в Вене и Брюсселе", - заключает Шелльхаммер.