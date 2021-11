12 ноября 2021 г. Кимберли Страссел | The Wall Street Journal Российские помощники Хиллари Клинтон "Обвинительные заключения специального прокурора Джона Дарема перевернули с ног на голову ряд нарративов, включая вопрос о том, какая президентская кампания 2016 года была в сговоре с россиянами. И это была кампания не Дональда Трампа", - пишет The Wall Street Journal. (...) "Многие россияне регулярно взаимодействовали с подрядчиками и помощниками кампании Хиллари Клинтон, как это зафиксировано в последнем обвинительном заключении Дарема. Обвиняемый - только один из них, Игорь Данченко, гражданин России, который, как выясняется, был основным источником досье Стила и которого Дарем теперь обвиняет во лжи Федеральному бюро расследований, - говорится в статье. - (...) В конечном итоге кампания Клинтон заплатила россиянину за то, чтобы он сгенерировал основные обвинения против Трампа. (...) В обвинительном заключении указывается, что кампания Клинтон заплатила своей юридической фирме, которая заплатила исследовательской фирме Fusion GPS, которая заплатила Кристоферу Стилу, который "сохранил Данченко в качестве подрядчика". (...) "Тем временем Данченко получил значительную часть своей информации от других россиян, в том числе от российского "вспомогательного источника", который, как отмечается в обвинительном заключении, был сторонником Клинтон. (...) Данченко также получил грязь для досье от заместителя Клинтон, менеджера по связям с общественностью Чарльза Доулана. В обвинительном заключении подробно рассматриваются глубокие и обширные связи самого Доулана с российским правительством. В нем отмечается, что он "провел большую часть своей карьеры" с фокусом на Россию. (...) В обвинительном заключении также говорится о частом взаимодействии Доулана с высокопоставленными россиянами в преддверии выборов 2016 года. В рамках запланированной октябрьской конференции в Москве Доулан "посетил, по крайней мер,е три встречи в посольстве России в Вашингтоне, округ Колумбия, и пообщался с сотрудниками российского посольства, в том числе с российским послом-1 и российским дипломатом-1". Он также общался с пресс-секретарем и заместителем пресс-секретаря в Кремле", - говорится в статье. "В обвинительном заключении даже содержатся подозрения Доулана о прошлом Данченко. В июньском электронном письме 2016 года к знакомому он пишет: "Он слишком молод для КГБ. Но я думаю, что он работал на ФСБ". (...) "Так как он сказал мне, что провел два года в Иране. И когда я впервые встретил его, он знал обо мне больше, чем я [подмигивающий смайлик]". Несмотря на эти подозрения, Доулан работал с Данченко и оба присутствовали на той октябрьской конференции, на которой "присутствовали несколько российских правительственных чиновников", в том числе из Министерства иностранных дел. В обвинительном заключении отмечается, что "участники также посещали встречи в Кремле". За этим раскрытием в обвинительном заключении четко следует такое: "Согласно руководителю по связям с общественностью-1" - Доулану - "лица, связанные с кампанией Клинтон, не руководили и не знали" о его встречах с гражданами России", - передает издание. "Может быть, и нет, но в обвинительном заключении четко проговаривается опасность того, что два человека, занимавшиеся досье, так много взаимодействовали с высокопоставленными россиянами. Оно обвиняет Данченко во лжи ФБР, когда он утверждал, что никогда не говорил никому из своих друзей, соратников или подчиненных, что работал на Стила. Обвинение включает доказательства, показывающие, что Данченко проинформировал Доулана, свой дополнительный источник и "знакомых из США, Великобритании и России". "Это имеет значение, говорится в обвинительном заключении, поскольку разоблачение его работы может "повлиять на вероятность того, что другие лица, в том числе враждебные иностранные разведывательные агентства - узнали бы и попытались бы повлиять на досье. Другими словами, в обвинительном заключении указывается на возможность того, что россияне знали о досье и использовали его для распространения дезинформации", - предполагается в публикации. На этой неделе Данченко заявил о своей невиновности, а его адвокат назвал обвинительное заключение "ложным нарративом, призванным унизить и оклеветать известного эксперта в области бизнес-разведки". (...) "Мы не можем знать, какова была цель Кремля в 2016 году и насколько она была достигнута. Но обвинительное заключение Данченко ясно показывает, что это гораздо более сложный нарратив, чем просто "Путин помог Трампу". У кампании Клинтон есть собственный российский багаж", - заключает автор публикации Кимберли Страссел. Источник: The Wall Street Journal