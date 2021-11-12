Больничная койка вместо пляжа: антикоронавирусные правила в Таиланде по-прежнему отпугивают многих туристов

"Таиланд снова пускает в страну вакцинированных туристов, которым не придется сидеть несколько дней на карантине. Тем не менее приезжают лишь немногие - вероятно, из-за бюрократической процедуры въезда и из-за Китая", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"Чтобы наглядно показать свое положение, Супакорн Тосомбон достает из ящика кассовую книгу, - повествует журналист Матиас Пир. - Продажи, которые удалось сделать таиландке до позднего вечера субботы, уместились лишь на половине рукописной страницы: в списке несколько брелоков для ключей примерно за 40 центов, четыре кухонных лопатки и ложка из кокосового дерева за 1,30 евро. Это был ее очередной удручающий день на бангкокском рынке Чатучак, где у Супакорн есть палатка. "Раньше нашими покупателями были почти исключительно туристы, - говорит 50-летняя женщина. - Но сегодня их здесь практически нет".

"Почти ничего не изменилось и после того, как Таиланд открыл свои двери для иностранных гостей. С 1 ноября полностью вакцинированным путешественникам из более чем 60 стран, включая Германию, разрешен въезд в Бангкок без необходимости соблюдать карантин. Это стало возможным впервые с начала коронакризиса. Правительство надеется, что этот шаг оживит курортный бизнес, который уже давно является одной из основ тайской экономики. Но пока этого не наблюдается", - отмечает издание.

"На первой неделе после возобновления туризма в Таиланде в международные аэропорты страны ежедневно прибывало в среднем около 3 тыс. пассажиров. До начала коронакризиса количество туристов превышало 100 тыс. человек в день. Поэтому о наплыве туристов в Бангкок, который еще в 2019 году был самым посещаемым мегаполисом мира, не может быть и речи".

"Несмотря на снятие ограничений, путешествие в Таиланд по-прежнему остается сложным. Раньше достаточно было забронировать билет на самолет и упаковать вещи для пляжа, чтобы сбежать от европейской зимы в тропики. Теперь же желающие отдохнуть в Таиланде должны пройти через целый список бюрократических процедур, прежде чем им разрешат сесть в самолет", - говорится в статье.

"Первый шаг: сбор документов. Для того чтобы воспользоваться упрощенным въездом в страну, помимо сертификата о вакцинации необходимо подтвердить наличие полиса медицинского страхования за рубежом, который включает лечение от Covid-19 и при необходимости покроет счета на сумму до 50 тыс. долларов. Кроме того, путешественники должны представить бронирование специального пакета, включающего первую ночь в отеле, трансфер из аэропорта и ПЦР-тест в Таиланде - стоимость которого в настоящее время составляет от 95 до 260 евро в зависимости от отеля".

"Если у вас есть все документы, вы можете подать онлайн-заявку на получение Thailand Pass. Это разрешение на въезд, которое, по словам властей, обычно выдается в цифровом виде в течение одной недели. Путешественники должны предъявить его при вылете, вместе с подтверждением отрицательного ПЦР-теста, проведенного в течение 72 часов до вылета", - поясняет издание.

"Затем в Бангкоке менеджеры по туризму - одним из них является Александр Шиллингер - позаботятся о том, чтобы после приземления антикоронавирусные правила соблюдались и в Таиланде. (...) Гостей Шиллингера встречает в аэропорту микроавтобус его отеля, (...) где их ждет медсестра с палочкой для ПЦР-теста. До получения результата - он обычно становится известен следующим утром - гости должны оставаться в своих номерах. И только при отрицательном результате можно будет начать обычный отпуск в Таиланде".

"Однако управляющий отелем Шиллингер пока не видел обычных туристов, которые бы взялись за эту процедуру: "Большинство тех, кто приезжает к нам сейчас, - это бизнес-путешественники или люди, посещающие в Таиланде друзей или родственников ", - говорит он. Отвечая на вопрос о том, оказала ли отмена многодневного карантина положительное влияние на ситуацию с бронированием, он поджимает губы и молча показывает на пустые кресла в холле отеля. Там нет ни одного гостя. После небольшой паузы он отвечает: "Мы не питаем особых надежд".

"Из примерно 200 номеров отеля в настоящее время используется менее пятой части. Однако персоналу все равно приходится работать: уборщики по-прежнему регулярно вытирают пыль в пустых номерах, проверяют краны и запускают кондиционеры на несколько минут каждый день - чтобы там не образовывалась плесень, а комнаты оставались пригодными для проживания, даже если они пустуют месяцами".

"Прогнозы туристического ведомства ТАТ наводят на мысль, что такие меры, вероятно, придется соблюдать еще долго. В начале года предполагалось, что в 2021 году Таиланд посетят 3 млн туристов, позже эта цифра была снижена до 1 млн. Сегодня за весь год ожидается только 700 тыс. туристов - в том числе и потому, что пилотный проект на Пхукете, в рамках которого с июля вакцинированные люди могли посещать остров без карантина, оказался менее успешным, чем ожидалось".

"Туристическая индустрия, на долю которой до пандемии приходилось около 12% ВВП Таиланда, также верит лишь в небольшой рост в следующем году: "10 млн туристов в лучшем случае", - прогнозирует руководитель отеля Sukhothai Шиллингер. Это четвертая часть от количества туристов в 2019 году. То, что возврата к массовому туризму в ближайшее время ожидать не стоит, отчасти объясняется тем, что такие страны, как Китай - ранее являвшийся главным рынком для туристической индустрии Таиланда - по-прежнему держат свои границы закрытыми: китайцам разрешено въезжать в Таиланд без карантина, но по возвращении им придется изолироваться на три недели".

"К тому же антикоронавирусные правила в Таиланде, вероятно, по-прежнему отпугивают многих туристов: если после прибытия обязательный тест даст положительный результат, зараженных принудительно изолируют в больнице - даже если у них нет симптомов. Правило об изоляции может быть применено и в случае, если тест оказался положительным у попутчиков или человека, сидевшего рядом в самолете. И тогда, вместо того чтобы пойти на пляж, придется отправиться на больничную койку".

"Между тем исторический старый город Бангкока демонстрирует, почему, несмотря на многочисленные препятствия, путешествие может оказаться стоящим, - пишет Die Zeit в заключение. - Знаменитый Ват Арун - бангкокский Храм утренней зари, расположенный на берегу реки Чаупхрая, - можно сфотографировать ранним утром, и в кадре не окажется ни одного туриста. Даже Большой дворец, где раньше жили короли Таиланда, теперь можно посетить, не сталкиваясь постоянно с экскурсионными группами. И те достопримечательности, которые раньше были хронически заполнены людьми, например, океанариум с акулами в торговом центре Paragon, являются сегодня островками спокойствия в шумном мегаполисе".