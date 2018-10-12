Жертвы извержения Везувия страдали сильнее, чем считалось прежде: у них закипала кровь и взрывались черепа

Новое исследование об извержении Везувия, которое погубило жителей Помпей и Геркуланума в 79 году н.э., указывает, что некоторые жертвы погибли гораздо более ужасной смертью, чем считалось прежде, пишет ABC. Результаты исследования опубликованы в научном издании PLOS One, провели его археологи из Неапольского университета имени Фридриха II.

"Группа из примерно 300 жителей укрылась в 12 помещениях у моря вблизи города Геркуланум вскоре после того, как в двенадцатом часу дня 24 августа началось извержение", - говорится в статье. В полдень произошел основной взрыв, взметнувший пемзу на высоту 15-30 км в атмосферу, и города погрузились в полную тьму. Под этим каменным ливнем в итоге были погребены Помпеи, Оплонтис, Боскореале и Геркуланум.

Археологи установили: "лавина пирокластических потоков (состоявших из вулканической лавы и ядовитых газов, раскаленных до 1000 градусов и достигающих после извержения скорости до 700 км/ч), которая засыпала группу людей в Геркулануме, заставила их кровь вскипеть, а головы взорваться". Это показал анализ костей. Издание цитирует результаты: у жертв наблюдалась "общая картина кровотечения, вызванного жарой, повышение внутричерепного давления и взрыв черепа".

Археологи обратили внимание, что кости пропитаны красновато-черной пылью. "В предыдущих исследованиях утверждалось, что такие отложения возникают при сжигании костей вблизи металлических предметов", - пишет издание. Однако спектроскопический анализ показал, что отложения состоят преимущественно из окиси железа, но человеческие останки не контактировали с металлическими предметами. "Это важная информация, с которой также сочетаются признаки того, что черепа взрывались, вероятно, из-за перехода мозга в парообразное состояние", - говорится в статье.

Археологи также заключили, что первые жертвы были в Помпеях в результате обвала крыш и этажей домов под тяжестью камней и пепла. Но в Помпеях "температура была ниже - 250-300 градусов Цельсия: достаточно, чтобы убивать людей мгновенно, но недостаточно, чтобы их плоть испарялась", пояснил руководитель исследования в интервью Newsweek.