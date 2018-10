12 октября 2018 г. Роман Олеарчик и Генри Фой | Financial Times Украинской православной церкви предоставлена независимость от связей с Россией "Глава мирового православия решил предоставить Украине право иметь ее собственную церковь, независимую от российского патриархата; это шаг с политическим подтекстом, предпринятый вопреки суровым предостережениям из уст Москвы", - пишут журналисты Financial Times Роман Олеарчик и Генри Фой. "Это решение - победа Украины в более широкой борьбе с Россией, которая затрагивает аннексию Москвой Крыма в 2014 году и ее продолжающуюся поддержку сепаратистов, которые борются против Киева на востоке страны. Но российские официальные лица осудили решение, предостерегая, что оно рискует повлечь за собой крупнейший за тысячу лет раскол среди христиан", - говорится в статье. Президент Украины Петр Порошенко "энергично лоббировал признание церкви, делая ставку на то, что это достижение может повысить его шансы на переизбрание в 2019 году", замечают авторы. Со своей стороны, лидер РПЦ Патриарх Кирилл в сентябре пригрозил, что его церковь разорвет связи с Константинопольским Патриархатом, центр которого находится в Стамбуле, если тот признает независимую украинскую церковь. В России проживает треть православных всего мира. По мнению авторов, разрыв Москвы со Стамбулом стал бы феноменом, равносильным расколу на православие и католичество в 1054 году. "Решение признать украинскую церковь воспринимается и как прямой результат вторжения России в Крым в 2014 году и ее роли в войне на востоке страны, длящейся уже четыре года, и как образчик того, как агрессивная внешняя политика Путина ослабила глобальную репутацию России даже в духовной сфере. Аналитики предостерегают о риске религиозных конфликтов во время назревающего процесса, в ходе которого украинские приходы должны решить, присоединятся ли они к новой независимой украинской православной церкви или сохранят верность РПЦ", - говорится в статье. Украинские спецслужбы опасаются, что Россия попытается подогреть раздоры в ходе этого процесса, пишет издание. Источник: Financial Times