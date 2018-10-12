Эксперт: "По мнению Москвы, конфликт - вещь неизбежная и порой полезная"

В постсоветском пространстве множатся "замороженные" конфликты, связанные с политикой Кремля. На Украине и в Грузии использование силы является признаком провала экономических и дипломатических властей Москвы, пытавшихся восстановить там свое влияние, считает ведущий консультант по проблематике постсоветского пространства Европейского совета по международным отношениям Нику Попеску. Интервью с экспертом записал журналист Le Monde Бенуа Виткин.

"Особенностью замороженных конфликтов в постсоветском пространстве является то, что они породили государства "де-факто", то есть образования, фактически независимые от государства, к которому они принадлежали, сумевшие установить очень сильные квазигосударственные структуры - полицию, армию, университеты... - но все же не ставшие международно признанными. Подобных примеров в мире немного. Приднестровье имеет свою собственную валюту. Абхазия и Южная Осетия ее не имеют, но у них есть социальные институты и правительство", - отметил Попеску.

"Россия отличается от других великих держав небольшим набором инструментов, имеющихся в ее распоряжении для установления влияния - помимо силы. Евросоюз, наоборот, одержим идеей избежать конфликтов и смягчить их", - считает эксперт.

"У России нет ни таких орудий, ни таких дипломатических аргументов. Даже во время мандата пророссийского украинского президента Виктора Януковича (2010-2014) она не сумела вовлечь Украину в свою сферу влияния. В этой стране или в Грузии использование военной силы было знаком провала других российских инструментов власти - экономических, дипломатических или "мягкой силы", поясняет собеседник издания.

"В Грузии и Молдавии замороженные конфликты появились еще до того, как встал вопрос о сближении с Европой. В этих двух странах движения независимости были крайне антироссийскими и были жестоко подавлены Москвой", - напоминает эксперт.

"Тут мы наблюдаем парадоксальные результаты, произведенные действиями России: желание вступить в Евросоюз и НАТО лишь усилилось с появлением сепаратистских конфликтов и стало их следствием. Стремясь усилить свое влияние в этих странах, Россия в конечном счете еще больше утратила привлекательность. То же самое относится сегодня к Украине", - продолжает Попеску.

"Европейцы и американцы часто объясняют русским, что в их собственных интересах сохранить стабильных и процветающих соседей. Однако это очень западный способ мышления. У русских нет такой навязчивой идеи об истории со счастливым концом. Они считают, что конфликт - это вещь неизбежная и порой полезная. У них также более "исторический" взгляд. Западные империи распадались довольно равномерно. А Российская империя находится в постоянных колебаниях. Территории, особенно на Востоке, были потеряны, потом снова взяты... С точки зрения Москвы, потеря территории или зоны влияния не является окончательной, их получение обратно - просто вопрос времени", - анализирует Попеску.

"Развязывая конфликты у своих соседей, Москва сумела заблокировать их путь в НАТО, поскольку тому государству, у которого нет четко обозначенных границ, невозможно стать членом этой организации. Замороженные конфликты также способствуют усложнению проведения реформ и борьбы с коррупцией, формирования сильных общественных институтов, хотя, на мой взгляд, основная ответственность ложится на местные элиты", - утверждает собеседник издания.

"Значит, политика, проводимая Россией, является выражением ее слабости?" - спросил журналист.

"Да, это политика слабости, - ответил Попеску. - До того как возник современный термин "троллинг", я называл это "геополитическим домогательством". Это выходит за рамки вопроса о вооруженных конфликтах. На Украине, еще до развязывания войны в Донбассе, уже имели место колкости в отношении Киева, торговая блокада в различных секторах деятельности. И уже тогда, надеясь сломить способность своих соседей к сопротивлению, Москва фактически утратила влияние. Эти страны диверсифицировали свои рынки. Из 14 экс-советских стран (кроме России) только для двух Россия является главным торговым партнером: это Белоруссия и Армения. Экономическое орудие утратило свою силу, остается военное решение. Возникает порочный круг".