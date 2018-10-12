Сергей Мохнаткин, российский политический заключенный

Сергей Мохнаткин уже четыре года гниет в тюрьме на севере России. Он получил повреждения позвоночника в результате его избиения охранниками. Он страдает от явных признаков рака. Тюремная администрация отказывает ему в онкологическом обследовании. Он находится в изоляции, его адвокат может с ним встречаться только через стекло и в присутствии надзирателя, пишет журналист Пьер Хаффнер в своем блоге во французском издании Mediapart.

В России много политических заключенных, но Сергей Мохнаткин, безусловно, может считаться одним из самых мужественных, утверждает автор статьи.

Сергей был арестован 31 декабря 2013 года в центре Москвы во время традиционной акции "Стратегия-31". Его обвинили в применении насилия в отношении полицейского. Он был приговорен к 4 годам лишения свободы. На протяжении своего заключения Сергей не раз проявлял возмущение и боролся против жестокости российской пенитенциарной системы, отмечает блогер.

В марте 2016 года Сергей был избит тюремным персоналом за отказ от этапирования. Он получил перелом нескольких позвонков. Однако обвинили не сотрудников колонии, а Сергея, продлив срок его заключения на 11 месяцев "за оскорбление представителей власти", затем он был приговорен еще к двум годам лишения свободы за "дезорганизацию работы колонии", напоминает журналист.

"Путинский ГУЛАГ - это машина, призванная сломить человека, - считает блогер. - На сегодняшний день Сергей проявляет несгибаемую волю. Власти боятся, что Сергей после освобождения возобновит свою политическую активность. По этой причине судебное решение ограничило его права на три года, которые последуют за его освобождением, наложив запрет на политическую деятельность. Ему будет предписано находиться на определенной территории. Свобода его передвижения будет ограничена".

"Путин сохранил неизменной советскую тюремную систему, при этом придав ей некую "современность". Обвиняемый присутствует на судебных заседаниях посредством видеоконференции из своей тюрьмы, где он сидит в камере. В ходе процесса заявления адвоката и свидетелей защиты чаще всего отклоняются. Появляются анонимные свидетели. Политические процессы ведутся за закрытыми дверями. Судьи назначаются президентской администрацией. Независимых судей нет. Суды подтверждают 95,45% обвинительных приговоров, а если речь идет о политическом процессе, то 100%. Апелляция всегда подтверждает вердикт первой инстанции. Народной мобилизации, в основном слабой, порой удается добиться смягчения наказаний", - анализирует Хаффнер.

"Российские политические заключенные сидят в тюрьме за то, что они попытались сделать общество более свободным. Общество не должно об этом забывать. Сергей Мохнаткин в одиночку борется в своей тюрьме", - заключает автор статьи.