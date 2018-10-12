Пожалуйста, никаких миссионеров!

Шансов на демократизацию России будет больше, если на страну не будут постоянно смотреть сквозь призму западных норм, пишет на страницах Tageszeitung чешский политолог Вероника Сушова-Сальминен.

"Финансовый кризис 2008 года имел мировые последствия, но для Запада, центра старого миропорядка, он поставил под вопрос его гегемонию. Он вызвал сомнения в универсальности неолиберальной экономической модели для стран периферии - то есть всех тех крайне различных обществ, которые исторически следовали другой, отличной от Запада модели развития", - повествует автор.

"Россия, будучи важной державой периферии, является частью этой истории, - продолжает Сушова-Сальминен. - За провалом постсоветской трансформации последовали националистические реплики с авторитарным и консервативным уклоном. Эта тенденция усилилась с 2008 года. Одновременно экономический кризис укрепил мнение России о том, что ей угрожают внутри и извне. В ответ режим пытался противодействовать этим воображаемым или действительным угрозам. Но это означало и открытое отрицание устанавливаемых Западом и Европой норм. Посыл однозначен: Россия не будет смиренно подчиняться Западу; она хочет сама устанавливать нормы".

При этом, отмечает автор публикации, Евросоюз основывается на власти норм. "Коктейль структурных проблем", частью которого был упадок этой власти, связанный с кризисом 2008 года, а также потеря Западом политического и экономического влияния и неолиберальный миропорядок, создал предпосылки для "глубокого разлома в отношениях ЕС и США с Россией", говорится в статье.

"Расширение НАТО играет в отношении ЕС к России невыразимую роль, так как оно усиливает конфликт и смещает фокус на армию и безопасность. (...) Во внешней политике США все больше делают ставку на собственную выгоду и гегемонию, используя прежде всего военные инструменты", - добавляет Сушова-Сальминен, отмечая, например, вероятность эскалации пока еще экономического конфликта между США и Китаем. "Россия более тесно сотрудничает с Китаем, что усиливает Китай, но уменьшает роль Европы как партнера России в модернизации", - подчеркивает политолог.

"ЕС и особенно его ведущим постимпериальным державам следует прекратить рассматривать Россию через призму "наших" ценностей и "нашего правильного образа жизни". Шансы на демократизацию России будут лучше, если страна не будет испытывать нормативное давление Европы. (...) Ни Россия, ни другие страны мира не заинтересованы в других западноевропейских миссионерах в новом обличье", - заключает Сушова-Сальминен.