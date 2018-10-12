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12 октября 2018 г.
12 октября 2018 г.

Рис Блейкли | The Times

Добросердечие - путь к банкротству

"Серия исследований, основанная на наблюдении за более чем 3 млн британцев, указывает, что у добросердечных людей риск обанкротиться выше, чем у более сварливых", - пишет обозреватель The Times Рис Блейкли.

"Обнаружилось, что в административных единицах, где жители доверчивее, скромнее, альтруистичнее и милосерднее (этот набор черт принято называть "добросердечие"), выше процент банкротств, чем в единицах с менее сердечным населением", - говорится в статье.

Так, в Северном Девоне по сравнению с Миддлсборо жители намного добросердечнее, а количество банкротств на 10 тыс. взрослых - выше примерно на 50%.

Сандра Мац (Columbia Business School) и Джо Гладстоун из Лондонского университетского колледжа обнаружили: "добросердечие постоянно ассоциируется с признаками финансовых трудностей, в том числе более низких сбережений, повышенного уровня задолженности, низким кредитным рейтингом и повышенным количеством банкротств", - пересказывает издание.

Однако из этого исследования невозможно сделать выводы о том, где причина, а где следствие. И не всякий добросердечный человек обречен прогореть, пишет газета.

"Корреляция намного сильнее выражена у низкооплачиваемых людей: их финансовое положение не смягчает негативные последствия их сговорчивого характера", - сказал Гладстоун.

Источник: The Times


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