12 октября 2018 г. Рис Блейкли | The Times Добросердечие - путь к банкротству "Серия исследований, основанная на наблюдении за более чем 3 млн британцев, указывает, что у добросердечных людей риск обанкротиться выше, чем у более сварливых", - пишет обозреватель The Times Рис Блейкли. "Обнаружилось, что в административных единицах, где жители доверчивее, скромнее, альтруистичнее и милосерднее (этот набор черт принято называть "добросердечие"), выше процент банкротств, чем в единицах с менее сердечным населением", - говорится в статье. Так, в Северном Девоне по сравнению с Миддлсборо жители намного добросердечнее, а количество банкротств на 10 тыс. взрослых - выше примерно на 50%. Сандра Мац (Columbia Business School) и Джо Гладстоун из Лондонского университетского колледжа обнаружили: "добросердечие постоянно ассоциируется с признаками финансовых трудностей, в том числе более низких сбережений, повышенного уровня задолженности, низким кредитным рейтингом и повышенным количеством банкротств", - пересказывает издание. Однако из этого исследования невозможно сделать выводы о том, где причина, а где следствие. И не всякий добросердечный человек обречен прогореть, пишет газета. "Корреляция намного сильнее выражена у низкооплачиваемых людей: их финансовое положение не смягчает негативные последствия их сговорчивого характера", - сказал Гладстоун. Источник: The Times