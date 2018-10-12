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12 октября 2018 г.
12 октября 2018 г.

Рис Блейкли | The Times

Отец не нужен: ученые "создали" мышат от двух матерей

"Китайские ученые создали здоровых мышат, у которых две матери и нет отца. Тем самым они расчищают препятствия для однополого размножения у людей", - пишет обозреватель The Times Рис Блейкли.

"Мышата от двух отцов тоже родились, но прожили всего пару дней", - говорится в статье.

Ученые из Китайской академии наук "создали структуры, подобные яйцеклеткам и сперматозоидам, из гаплоидных эмбриональных стволовых клеток (ЭСК), в которых вдвое меньше хромосом, чем в нормальной клетке", пишет издание. Методами редактирования генов были изменены участки ДНК, которые в природе импринтируются только генами матери или отца. "Для создания мышей с двумя матерями в гаплоидных ЭСК самок были фактически стерты три участка с материнским импринтингом. Затем эти ЭСК были введены в яйцеклетки, и в итоге родились относительно здоровые мышата женского пола", - говорится в статье, основанной на публикации Cell Stem Cell. Издание отмечает, что у этих самок появилось свое потомство.

Источник: The Times


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