12 октября 2018 г. Рис Блейкли | The Times Отец не нужен: ученые "создали" мышат от двух матерей "Китайские ученые создали здоровых мышат, у которых две матери и нет отца. Тем самым они расчищают препятствия для однополого размножения у людей", - пишет обозреватель The Times Рис Блейкли. "Мышата от двух отцов тоже родились, но прожили всего пару дней", - говорится в статье. Ученые из Китайской академии наук "создали структуры, подобные яйцеклеткам и сперматозоидам, из гаплоидных эмбриональных стволовых клеток (ЭСК), в которых вдвое меньше хромосом, чем в нормальной клетке", пишет издание. Методами редактирования генов были изменены участки ДНК, которые в природе импринтируются только генами матери или отца. "Для создания мышей с двумя матерями в гаплоидных ЭСК самок были фактически стерты три участка с материнским импринтингом. Затем эти ЭСК были введены в яйцеклетки, и в итоге родились относительно здоровые мышата женского пола", - говорится в статье, основанной на публикации Cell Stem Cell. Издание отмечает, что у этих самок появилось свое потомство. Источник: The Times