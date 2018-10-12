В космосе Россия и США должны оставаться друзьями

Неудачный запуск ракеты "Союз" может навредить ее имиджу "рабочей лошадки". Инцидент является тяжелым ударом не только для российской, но и для американской космонавтики, считает журналист немецкого издания Die Welt Норберт Лоссау.

"С момента окончания программы "Спейс Шаттл" США больше не располагают возможностями для доставки астронавтов на орбиту. Они, как и европейцы, зависят от России и ракет "Союз", - подчеркивает автор.

Несмотря на растущую напряженность в отношениях США и России на Земле, сотрудничество стран в космосе до этого всегда было весьма гармоничным, за исключением неопределенности, вызванной обнаруженной в августе 2018 года пробоиной в капсуле "Союза". "Тогда одни клеймили позором допущенный в России производственный дефект, другие подозревали американского астронавта в "саботаже", - напоминает журналист.

"Быстрое расследование последней аварии важно не только для того, чтобы снова начать в ближайшее возможное время полеты на МКС. Установление технической ошибки и ее предотвращение в будущем полезно и для российско-американских отношений. Иначе велика опасность, что мы услышим ту или иную теорию заговора касательно неудачного запуска", - заключает Лоссау.