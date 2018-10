12 октября 2018 г. Антон Трояновский, Эми Феррис-Ротман и Джоэль Ашенбах | The Washington Post При крайне драматичных обстоятельствах астронавты спаслись, но авария российской ракеты встревожила NASA "В четверг российская ракета "Союз" столкнулась с неполадками спустя две минуты после взлета во время экспедиции к МКС, и в результате была автоматически дана команда катапультироваться, которая вынудила экипаж из двух человек - американца и россиянина - совершить драматичное приземление на парашюте в своей капсуле в 200 милях от космодрома, в степях Казахстана", - пишут журналисты The Washington Post Антон Трояновский, Эми Феррис-Ротман и Джоэль Ашенбах. "Авария ракеты "Союз МС-10" фактически полностью приостанавливает доступ американцев и россиян в космос, пока не будет проведено расследование ее причин. В течение 7 лет, с тех пор, как NASA прекратило использование "Шаттлов", США полагаются на российскую технику для доставки американцев на МКС и обратно. Драматичные события четверга усилили давление на Boeing и SpaceX - две компании, которые, как предполагалось, в нынешнем году должны были располагать коммерческими космическими кораблями, готовыми к запуску, но столкнулись с задержками и, как ожидается, будут готовы, самое раннее, в середине будущего года", - говорится в статье. Как заявило NASA, экипажу, который сейчас находится на МКС, ничто не угрожает, он может вернуться на Землю на запасном "Союзе". "Но модуль "Союз" может оставаться на орбите ограниченное время, прежде чем его топливо перестанет быть надежным", - говорится в статье. "Представители NASA сказали, что, возможно, в определенный момент астронавты, которые сейчас находятся в космосе, будут вынуждены вернуться на Землю без того, чтобы их сменил другой экипаж", - говорится в статье. "NASA не очень-то хочется бросать, даже временно, орбитальную лабораторию стоимостью 100 млн долларов, которая требует постоянного ухода и никогда еще не управлялась исключительно командами с Земли", - говорится в статье. "Авария при запуске в четверг произошла в сложный момент для американо-российского партнерства в космосе. Эти две страны ладили на высоте 250 миль над Землей, даже когда события внизу - например, российская аннексия Крыма или вмешательство России в выборы 2016 года - нагнетали трения. Но у США и России возникли разногласия из-за причин появления небольшого отверстия, обнаруженного в августе на модуле "Союз МС-09", который сейчас пристыкован к МКС. Москва утверждает, что отверстие, ныне заделанное, было пробурено преднамеренно, и намекает на диверсию, а американское космическое агентство заявило на этой неделе, что причину установят инспекторы", - говорится в статье. А что происходит с разработками SpaceX и Boeing? "NASA недавно объявило, что ни одна из этих компаний в нынешнем году не проведет даже испытательный запуск без экипажа, а первые полеты с астронавтами на борту состоятся не раньше середины 2019 года", - пишет издание. В июне при испытаниях корабля Boeing была обнаружена утечка ракетного топлива. Со своей стороны, SpaceX утверждает, что в январе готова провести тестовый запуск корабля без экипажа, который достигнет МКС. Источник: The Washington Post