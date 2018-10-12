"Наша жизнь - это не ваше порно"

"В Южной Корее женщин тайно снимают на видео, записи оказываются на порносайтах. В стране высоких технологий долгое время это считалось мелким нарушением, но теперь женщины оказывают сопротивление", - пишет на страницах Die Zeit Хэрён Канг.

"Тайно снятые видео - это растущая проблема в Южной Корее. (...) В стране самый быстрый интернет в мире и больше смартфонов, чем в большинстве других стран. По оценкам южнокорейской полиции, за последние 5 лет ежегодно в среднем происходило более 6 тыс. инцидентов с использованием скрытых камер. Почти в 90% случаев жертвами являются женщины", - сообщает издание.

Официально порнографические сайты в Южной Корее запрещены законом, однако неофициально их существует в избытке. Ограничения правительства можно обойти технически или найти порнографические видео и фото на файлообменниках. "Видео можно легко заснять с помощью камеры смартфона или с помощью камер в виде флешек, зажигалок, шариковых ручек или даже бутылок с водой. В Южной Корее их можно купить без проблем", - отмечает журналистка.

Ха Йена, девушка, которая, остановившись зимой 2017 года в мотеле, проснулась ночью от того, что неизвестный мужчина, прокравшийся в ее номер, пытался раздвинуть ее ноги и заснять это на смартфон, основала организацию по противодействию цифровым сексуальным преступлениям Digital Sexual Crime Out (DSO), которая занимается поиском в интернете материала, снятого на скрытые камеры, и консультирует жертв подобных атак, говорится в статье.

В настоящий момент этот феномен является предметом исследований. "Порно, снятое на скрытые камеры, включает в себя не только видеосъемку полового акта, есть также съемки из общественных туалетов, женщин в бикини и в коротких юбках на улице", - приводит издание слова одного из криминологов.

"Технологии меняют человеческие и сексуальные отношения - и вид половых преступлений, - отмечает автор статьи. - Согласно исследованию, проведенному объединением корейских адвокатов, в 2006 году около 3,6% всех сексуальных преступлений были связаны с использованием скрытых камер, в 2015 году их было 24,9%. Уголовное преследование не успевает за реальностью". По словам сотрудника специального подразделения полиции по расследованию киберпреступлений, возможности полиции ограничены. "Если обращается жертва, мы, конечно, расследуем инцидент. Но мы не можем проверить весь материал в сети на предмет того, нет ли там нужной нам записи", - передает издание.

"В мае по всей стране прошли протесты, - продолжает автор. - Под девизом "Наша жизнь - это не ваше порно" в центре Сеула собрались десятки тысяч женщин. Под давлением протестов полиция и правительство объявили войну скрытым камерам. (...) Сеул заявил, что для обследования общественных туалетов на наличие скрытых камер будут задействованы 8 тыс. человек. Защитницы женских прав посчитали такие меры малополезными. Они требуют, чтобы правительство ограничило продажу скрытых камер и жестче наказывало за тайную съемку".

"Эти видео не исчезают. Они навсегда остаются в сети. Это страшно", - передает издание слова пострадавшей Ха.