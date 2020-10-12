Коронавирус "может выживать на различных поверхностях до 28 дней", показало новое исследование

"(...) По данным исследования Государственного объединения научных и прикладных исследования Австралии (CSIRO), коронавирус, являющийся источником пандемии Covid-19, в прохладной и темной среде может выживать до 28 дней на таких поверхностях, как телефоны и банкноты", - пишет Le Figaro.

"Исследователи из Австралийского центра обеспечения готовности к заболеваниям CSIRO обнаружили, что чем выше температура, тем ниже выживаемость SARS-CoV-2 (...). Ученые обнаружили, что при 20 градусах по Цельсию SARS-CoV-2 "чрезвычайно устойчив" на гладких поверхностях, таких как экраны телефонов. Он может выживать до 28 дней на стекле, стали и банкнотах из полимерных материалов. При 30 градусах выживаемость снижается до 7 дней, а при 40 градусах - всего до 24 часов. На пористых поверхностях, таких как хлопок, вирус выживал меньше времени, до 14 дней при самой низкой температуре и менее 16 часов при самой высокой", - говорится в статье.

"По сравнению с предыдущими исследованиями, которые показали, что коронавирус может выживать до 4 дней на непористых поверхностях, согласно данному исследованию, опубликованному в журнале Journal of Medical Virology, такое время оказывается "значительно дольше". Тревор Дрю, руководитель Австралийского центра обеспечения готовности к заболеваниям, объяснил, что исследование состояло в высушивании образцов вируса на различных материалах перед их тестированием "чрезвычайно деликатным" методом. Это позволило обнаружить следы живого вируса, способного заражать культуры клеток. Однако "это не означает, что такое количество вируса способно заразить человека", - отметил он на канале ABC", - передает издание.

"(...) Между тем, если какой-то человек "небрежно обращался с этими материалами, прикасался к ним, а затем поцеловал вам ручку, коснулся ваших глаз или носа, то вы можете заразиться более чем через две недели после того, как были заражены эти поверхности". Тревор Дрю, в частности, сделал оговорки по поводу того, что исследование проводилось с фиксированными уровнями вируса, соответствующими вероятному пику инфекции, а также в отсутствие воздействия ультрафиолетового света, который способен быстро разрушить вирус. В данном исследовании влажность поддерживалась на уровне 50%, потому что повышение влажности также пагубно влияет на вирус", - говорится в статье.

"(...) Это может помочь объяснить, почему даже когда заразных людей больше нет, случается так, что (эпидемия) возвращается, хотя страна считается свободной от вируса", - подчеркнул Тревор Дрю.