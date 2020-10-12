Почему телесериалы идут нам на пользу

"(...) Раньше сериалы несколько презирали, низводили до ранга простого развлечения для пресловутых домохозяек моложе 50 лет, а теперь их изучают в университетах, расшифровывают на конференциях или в книгах... и они пользуются большим спросом - 66% французов смотрят их не реже одного раза в неделю (по данным опроса YouGov для AmazonPrimeVideo, 2019). Откуда взялось такое повальное увлечение? Сериалы в нашей жизни стали чем-то большим, чем просто развлечением?" - задумывается Le Figaro.

"(...) Отождествление с персонажами сериала происходит сильнее, чем с персонажами фильма, потому что у сценаристов больше времени, чтобы обрести зрителей и создать настоящую сопричастность с персонажами", - утверждает Кристоф Дебьен, психиатр, увлеченный сериалами, и создатель YouTube-канала Psylab. Благодаря частому использованию голоса за кадром персонажи также делятся с нами своими чувствами, мыслями, сомнениями...", - говорится в статье.

"Нам легче к ним привязываться, потому что они гораздо менее цельные, чем в прошлом, - уверяет социолог Франсуа Жост, автор книги "Новые Злодеи: когда американские сериалы меняют границы добра и зла" (издательство Bayard, 2015). - В "Далласе" персонаж Джей Ар был злодеем от начала до конца. Сегодня же герои гораздо тоньше и сложнее, у них есть несколько "слоев": их профессия, личная жизнь, их ценности... Вы можете полностью одобрять один уровень, при этом осуждая другие".

"(...) Мы любим героев сериалов за их недостатки, поскольку их несовершенства помогают нам дедраматизировать наши собственные трудности. Наблюдение за Линетт Скаво ("Отчаянные домохозяйки"), уставшей от своих детей, у которых никогда не заканчиваются идеи, и доведенной до предела, приносит радость и снимает чувство вины у всех матерей, чувствующих, что они тоже не справляются с этой задачей. По мнению профессора психологии Дженнифер Барнс, (Университет Оклахомы, "Почему здорово плакать над телесереиалами", издательство Time, 2017) наша эмоциональная привязанность к вымышленным персонажам приводит к положительным последствиям в реальном мире, таким как уверенность в себе, снижение чувства одиночества, повышение эмоционального интеллекта...", - передает Le Figaro.

"Сериалы развивают нашу способность ставить себя на место других людей, пытаться понять их чувства", - добавляет Франсуа Жост, который напоминает, что многие герои сериала обладают способностью угадывать мысли других ("Настоящая кровь", "Ганнибал", "Менталист"...), тем самым воплощая в жизнь давнюю мечту, которую мы никогда не осуществим в "реальной жизни". Сериалы также делают нас более терпимыми к людям, которые от нас отличаются. Благодаря страдающей биполярным расстройством шпионке Кэрри из сериала "Родина" и ее невероятной интуиции, а также юному Сэму с расстройством аутистического спектра из сериала "Нетипичный", который ищет настоящую любовь, психические заболевания стали подвергаться меньшему клеймению, - комментирует журналистка. "Их болезнь не мешает им заниматься увлекательной работой или полноценной любовной жизнью, что меняет взгляд на них со стороны обществе", - отмечает Кристоф Дебьен, автор книги "Наши герои больны" (издательство Humensciences, 2020).

"Вы больше похожи на Шарлотту или на Миранду ("Секс в большом городе"), на Бри или на Сьюзан ("Отчаянные домохозяйки")? Разговаривая о наших любимых героях, мы также говорим о себе, о своем отношении к любви, семье, работе. "Сериал предлагает воображаемых друзей, о которых можно поделиться мыслями с другими", - резюмирует исследователь Франк Дамур ("Почему мы смотрим телесериалы?", Обзор Études, май 2015 г.).

"(...) Сериалы можно обсудить с семьей или друзьями, их можно смотреть в паре, когда дети улеглись спать, или в одиночестве после напряженного дня. Это маленькие удовольствия, украденные у повседневной жизни, моменты восстановления сил и расслабления, они приносят нам пользу... при условии, что мы не впадаем в "запойный телепросмотр" - такая непреодолимая тяга к просмотру может иметь негативные последствия для нашего сна, нашей памяти и даже нашего либидо", - резюмирует автор публикации Сеголен Барбе.