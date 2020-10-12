Швеция принесла стариков в жертву?

"Рассказы родственников и расследования показывают, что многие жертвы Covid-19 в Швеции еще могли бы жить, - пишет немецкий журнал Der Spiegel. - "Их жизнь не пытались спасти", - говорит один из вирусологов".

"Лишь немногие государства прилагают, как Швеция, так много усилий, чтобы всегда и всюду защищать от опасностей своих граждан. (...) Когда в страну пришла пандемия коронавируса, большинство жителей, как обычно, чувствовали себя под хорошей защитой. Особый путь Швеции - справиться с кризисом без ограничительных мер - они считали безопасным и разумным", - отмечает журналист Дитмар Пипер.

"Но затем вирус проник в дома инвалидов и престарелых, и в некоторых учреждениях он распространялся почти бесконтрольно. Прежде всего поэтому в Швеции смертность от коронавируса почти в десять раз превышает смертность в соседних Финляндии и Норвегии", - указывает издание.

Отношение к пожилым - это отдельная, мало освещаемая глава продолжающегося коронакризиса, и она многое говорит о внутреннем состоянии и ценностях общества, отмечает автор статьи.

"Рассказы родственников и расследования показывают, что многочисленные жертвы Covid-19 в Швеции еще могли бы жить. "Их жизнь не пытались спасти", - говорит Андерс Фальне, почетный профессор Каролинского института в Стокгольме. В начале пандемии главная медсестра предупреждала в одном из отчетов для органа соцобеспечения, что могут возникнуть случаи "активной эвтаназии".

"Стокгольмскому врачу Бенгту Хильдебранду лишь с трудом удалось спасти своего 78-летнего отца, который заразился Covid-19 в доме престарелых: "Они выписали ему морфий. Он бы тихо умер". Но его отец все-таки попал в больницу, он выжил", - повествует издание.

"78-летняя Рита Хемсен из Евле получала морфий в доме для престарелых и умерла, так как в больнице якобы не было свободных коек. Согласно расследованию, проведенному одним из телеканалов, эта информация, предоставленная родственникам, была ложной, в Евле было несколько свободных коек".

"О том, что речь идет не об отдельных судьбах, свидетельствуют и официальные данные, - указывает Der Spiegel. - Даже в разгар пандемии в клиниках страны было достаточно свободных мест в отделениях интенсивной терапии, заявляла министр социального обеспечения Швеции Лена Халленгрен. Она объявляла об этом как об успехе, доказательстве умного менеджмента в здравоохранении".

"Такая точка зрения не совсем ошибочна. (...) В то же время одной из предупредительных мер во время чрезвычайного положения стала разработка плана на случай возможной перегрузки системы здравоохранения. Кого лечить в числе первых, кого потом, а кого не лечить вовсе? Из военной медицины здесь укоренилось понятие медицинского триажа. В шведских положениях о расстановке приоритетов в лечении больных определены несколько групп, которые не получат интенсивной терапии, если система здравоохранения достигнет предела нагрузки. Одним критерием является оценочный "биологический возраст", вторым - имеющиеся заболевания".

"Человек, биологический возраст которого, по мнению врачей, составляет от 60 до 70 лет и который имеет две проблемы в работе органов, например, сердца и почек, не имеет приоритета. Тот, кто биологически находится между 70 и 80 годами и имеет одно заболевание органов, не имеет приоритета. Человек, у которого нет серьезных заболеваний, но биологический возраст которого превышает 80 лет, не имеет приоритета".

"Так как шведские клиники не были перегружены, эта инструкция могла бы остаться неиспользованной, но, по всей видимости, этого не произошло".

"Врачи больниц сообщают, что они не могли соответствующим образом лечить некоторых доставленных в больницу пациентов с коронавирусом. Один из них сказал в интервью газете Dagens Nyheter: "Нас вынуждали оставлять людей умирать на наших глазах, хотя мы знали, что при интенсивной терапии у них были бы хорошие шансы выжить". Другой врач подтвердил: "Это происходило несколько раз за день". Ответственные лица опровергли эти обвинения. Было начато расследование, результаты пока неизвестны", - говорится в статье.

"Уже сейчас становится ясным: смерть в Швеции была буквально званой гостьей. И все началось с серьезных недочетов в домах инвалидов и престарелых. Там зачастую принималось решение о назначении паллиативной помощи больным вместо того, чтобы отправлять их в клинику. И даже в больницах врачам, очевидно, приходилось отказывать им в обнадеживающем лечении".

Вероятная продолжительность жизни в Швеции уже достигла 85 лет для женщин и 81 года для мужчин, однако в обществе все еще преобладает старый образ немощных стариков. "Мы живем в культуре Питера Пэна, где прославляется молодость, а старость считается увяданием с растущим слабоумием", - говорит стокгольмский писатель Маркус Прифтис.

"Согласно Всемирному обзору ценностей, международному социологическому опросу, Швеция входит в число стран, где пожилых людей скорее мало ценят. Едва ли больше 20% жителей страны относятся с уважением к людям старше 70 лет - это меньше, чем в большинстве других изученных стран".

"Вопрос о том, как долго могут жить старики и когда им лучше умереть, имеет место не только во время пандемии коронавируса. В будущем он будет задаваться еще чаще. В конце концов в экономических моделях для здравоохранения, в которых рассчитывается мощность систем здравоохранения, речь идет не о чем ином, как о том, кому выделить медицинские ресурсы, а кому нет", - подчеркивает издание.

"Чтобы не быть удивленным ими, стоит взглянуть на отношение Швеции к старикам в 2020 году, - заключает Der Spiegel. - Большинство, вероятно, увидят в нем пугающий пример, заблуждение. Тот же, кто сегодня считает нордическую холодность перспективной, должен задать себе вопрос: "Почему?".