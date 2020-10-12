Шоу Лукашенко за решеткой

"Правитель Лукашенко встретился с оппозиционерами в тюрьме. Тому, кто воспринял это как символ слабости, режим, жестко противодействуя демонстрантам, направил другое послание", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"То, что в воскресенье разыгрывалось на улицах Минска, порой напоминало насилие, происходившее вскоре после президентских выборов два месяца назад. Силовики жестче и агрессивнее, чем в последние недели, противодействовали желавшим собраться мирным демонстрантам", - отмечает журналистка Кристина Хебель.

"На выходных Белоруссия была свидетельницей различных посланий. В субботу правитель Александр Лукашенко встретился с арестованными членами оппозиции, в том числе с Виктором Бабарико. Как сообщил близкий к Лукашенко Telegram-канал "Пул первого", встреча, проведенная в 1-м СИЗО КГБ, длилась 4,5 часа. Также было опубликовано короткое видео", - передает издание.

"Президент впервые позволил опубликовать такие кадры с политическими противниками. "Встреча для всех была неожиданной, - сказала в разговоре с Der Spiegel политолог Ольга Дрындова. - Тем самым он признал существование в стране политзаключенных".

"Дрындова говорит о "символе слабости". По ее мнению, встреча Лукашенко показывает, что он больше не видел для себя другого выбора, кроме как сделать такой шаг. После выборов, омраченных фальсификацией и манипуляциями, Белоруссия находилась в "патовой ситуации", говорит Дрындова. Пока ни протестующие люди, ни режим со своими репрессиями не смогли решить конфликт в свою пользу".

"К тому же на коротком видео с оппозиционерами слышно лишь Лукашенко, - отмечает издание. - Абсурдно наблюдать, как правитель рассказывает собравшимся за столом противникам, что он ведет диалог, сообщая им затем, что новую конституцию не написать на улице, что вполне можно понимать как предостережение в адрес демонстрантов. Насколько добровольно оппозиционеры приняли участие в этой встрече, неизвестно".

"Ясно, что Лукашенко будет вести диалог со своими оппонентами только тогда, когда он будет проходить на его условиях. Насколько таким образом можно разрешить патовую ситуацию в стране, едва ли можно предсказать. От настоящих переговоров, например, в формате круглого стола с различными представителями оппозиции, Лукашенко, кажется, очень далек. К тому же его поведение не выглядит логичным. "Это просто не сочетается друг с другом: с одной стороны, Лукашенко говорит о диалоге, а с другой стороны, силовики в этот раз действуют гораздо жестче против демонстрантов. Но его поведение не всегда логично", - говорит Дрындова".

"Йорг Форбриг, директор программ Центральной и Восточной Европы в Германском фонде Маршалла, видит в действиях Лукашенко намерение подорвать позицию Тихановской как важного лидера демократического движения. (...) Поэтому, по мнению Форбрига, Лукашенко сейчас делает ставку на Бабарико, которого, как он считает, планируется вернуть в политическую игру".

"Как сообщил хорошо информированный главный редактор критически настроенного к Кремлю канала "Эхо Москвы", имя Бабарико упоминалось и на переговорах Лукашенко и Путина в Сочи. (...) Считается, что Бабарико более приемлем для Кремля, чем Тихановская, которую спикер Кремля называет лишь "гражданкой Белоруссии". Уже строятся домыслы об освобождении Бабарико. Не хочет ли Лукашенко таким образом направить сигнал Москве?".

"Тихановская и другие оппозиционеры считают, что Лукашенко пытается выиграть время и с помощью реформы ослабить протест. Тихановская написала в Twittter об "имитации диалога", с помощью которого Лукашенко лишь хочет расколоть белорусов", - передает Der Spiegel.