Красавица и принц

"Предпочтения в выборе партнера остаются в мире на удивление стабильными: женщины хотят быть с более взрослыми мужчинами с высоким статусом, а мужчины стремятся быть рядом с более молодыми женщинами с особенной красотой. Однако во многих аспектах поиск партнера значительно усложняется", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Прекрасная молодая девушка и богатый принц с давних пор являются прототипами идеальной пары. Данные по этой теме, которыми располагает наука на данный момент, моложе сказки о Золушке, однако им "все же десятки лет", пишет в научном журнале Psychological Science коллектив ученых более чем из 100 человек под руководством Кэтрин Уолтер из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Дэвида Басса из Техасского университета в Остине. Однако своей новой работой ученые освежили эти сведения: для своего исследования они опросили в 45 странах почти 15 тыс.респондентов, задав им вопрос о том, какими качествами должен обладать идеальный партнер".

"Как сообщают ученые, гендерные различия в предпочтениях относительно партнера остаются стабильными во всех странах. То есть мужчины по всему миру больше стремятся к красивым партнершам, которые моложе их; а женщины направляют свои душевные устремления к партнерам, которые их старше и к тому же одарены хорошими финансовыми перспективами. Одни ищут молодость и красоту, другие - статус и достаток".

"Кажется, эти предпочтения остаются стабильными и практически универсальными вопреки всем изменениям и социальным различиям. И, тем не менее, как и все исследования о гендерных различиях, они вызывают все более ожесточенные дебаты, - отмечает издание. - (...) Возможно, потому, что многие выводы не совсем вписываются в образ романтической любви, преодолевающей все границы и представляющей собой не что иное, как настоящие чувства. К тому же данные исследований не особенно подходят к новым представлениям о гендерных ролях, которые в последнее время распространились во многих западных промышленных странах".

"Однако новое исследование не вызывает удивления, - продолжает Süddeutsche Zeitung. - В сущности работа повторяет результаты исследования, опубликованные психологом Дэвидом Бассом еще в 1989 году в аналогичном труде. Тогда исследователь опросил около 10 тыс. респондентов в 37 странах - и тогда тоже выяснилось, что мужчины и женщины отличаются в своей симпатии к молодости и красоте или к статусу и хорошим финансовым перспективам. В 1992 году психологи Дуглас Кенрик и Ричард Киф опубликовали привлекшее много внимания исследование, которое дополнило эту картину: между мужчинами и женщинами существуют важные различия относительно того, какого возраста должен быть их партнер. Согласно этой работе, женщины, как правило, выходили замуж за мужчин, которые были их старше, при этом не играло роли, какого возраста были сами женщины. Мужчины в свою очередь, как правило, искали партнерш моложе себя - и чем старше были мужчины, тем больше была разница в возрасте с их женщинами", - говорится в статье.

"Эта модель проявилась и в новом исследовании психологов из команды Уолтер и Басса. (...) При этом исследователи столкнулись с небольшой взаимосвязью ее с уровнем гендерного равноправия в странах, где проживали опрошенные. Там, где ситуация с равноправием выглядела сравнительно лучше, средняя разница в возрасте между партнерами была несколько меньше. Однако степень гендерного равноправия в стране не удалось использовать для предсказания других аспектов выбора партнера. Другими словами, даже в современных, прогрессивных обществах атрибуты по схеме сказки о Золушке обладают большой и несокрушимой притягательной силой", - констатирует издание.

"(...) Согласно одному польскому исследованию, женщины также предпочитают искать мужчин с хорошим образованием и привлекательной зарплатой. Исследование, проведенное в Австралии на основе анализа 40 тыс. профилей на сайтах знакомств, показало похожую картину: очень многим женщинам важно, чтобы образование мужчины было лучше их собственного".

"В целом и женщины, и мужчины считают привлекательными неглупых партнеров - в этом они почти не отличаются. Также и в международном исследовании Уолтер и Басса ум оказался вверху списка качеств желаемого партнера. То, как именно это влияет на поиск партнера, недавно изучили исследователи из команды Брехта Нейта из Гентского университета. В приложении Tinder женщины со значительно более высокой вероятностью проявляли интерес к мужчинам с дипломом магистра, нежели к мужчинам, которые могли предъявить лишь диплом бакалавра. В контексте "парадигмы Золушки" мужчина с престижным образованием с большей долей вероятности однажды превратится в состоятельного принца", - поясняет издание.

"Именно в этом аспекте стойкие, традиционные предпочтения все больше усложняют поиск партнера для жизни, особенно для женщин с хорошим образованием и некоторыми успехами в карьере. Для них поиск партнера, кажется, стал настолько сложным, что некоторые ученые уже говорят о кризисе отношений. Согласно распространенному в общественном дискурсе объяснению, мужчины боятся женщин, получивших лучшее в сравнении с ними образование и зарабатывающих больше денег. (...) Однако, как пишут ученые из команды Нейта в журнале Economics of Education Review, речь вовсе не идет о неприятии мужчинами женщин с лучшим образованием. Скорее женщины не считают особенно привлекательными мужчин, которые уступают им в вопросах образования. Таким образом, принцев, за которых можно было бы выйти замуж, становится меньше - потому что у золушек уже есть степень кандидата наук и хорошо оплачиваемая работа".

"Что же делать?", - задается вопросом Дэвид Басс в своей статье для журнала Edge, рассуждая о кризисе отношений, коснувшемся образованных женщин. Умерить свои требования? "Психологию выбора партнера, вероятно, не так просто изменить", - пишет ученый. (...) Однако в новом исследовании психологов из команды Уолтер и Басса есть одна деталь, которая может немного согреть душу. Большинство из 14 тыс. опрошенных в 45 странах сказали, что прежде всего они хотят видеть рядом с собой располагающего к себе партнера - и это важнее всех других качеств. В этом пункте женщины и мужчины весьма едины - в порядке исключения", - передает Süddeutsche Zeitung.