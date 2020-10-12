Могилы уже вырыты

"Азербайджан и Турция угрожают продолжить войну против Нагорного Карабаха, несмотря на то, что было согласовано перемирие. Пустые могилы на кладбище Ераблур в Степанакерте ждут новых убитых солдат", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Со слезами на глазах стоит Араик Тонян у могилы своего племянника, - повествует журналист Альфред Хакенсбергер. - (...) "Моему племяннику Артуру был лишь 21 год, - говорит Тонян. - 2 октября его убили на фронте".

"Артур лежит в одной из 14 свежих могил на кладбище Ераблур в Степанакерте, столице Нагорного Карабаха. Оно стало мемориалом памяти павших героев войны. На уступе внизу уже вырыты еще десять могил. Пустые могилы ждут новых убитых солдат".

"Согласованный перерыв в боях хрупок, - указывает издание. - Сообщается, что в субботу Азербайджан начал наступление на Гадрут на юге Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ошибочно объявил эту территорию завоеванной. Согласно обвинениям из Баку, Армения обстреляла жилые районы Азербайджана. Обе стороны конфликта категорически отрицают все обвинения".

"Баку разрушил надежды на мирное решение конфликта. Как сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, гуманитарное перемирие продлится до тех пор, пока Красный Крест не организует обмен телами погибших. (...) По словам Байрамова, Азербайджан ожидал завоевать больше территорий. (...) Это означает: Баку не намерен отказываться от своих притязаний на Нагорный Карабах и продолжит свое наступление", - говорится в статье.

"Резюме министра иностранных дел спустя две недели войны является признанием того, что наступление Баку потерпело неудачу, - отмечает издание. - Завоевания территорий, на которое он надеялся, не произошло. "Наступление Азербайджана провалилось по всей линии", - говорит Давид Балаян, советник президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна. "Они не продвинулись ни на шаг и потеряли сотни солдат, - утверждает Балаян, находясь в бункере Степанакерта. - Президент Азербайджана объявил об успехах, которых не было".

"Для Алиева, правящего своей страной, как всемогущий диктатор, это равнозначно оскорблению, - указывает автор статьи. - (...) Важной причиной несгибаемой позиции Баку является поддержка со стороны Турции. Для Алиева она является не только партнером, но и "братской нацией". Анкара разместила в Азербайджане истребители F-16, а также поставила стране беспилотники типа Bayraktar TB2. Поддержку азербайджанской армии оказывают 150 турецких военных консультантов, к тому же Анкара привезла 2 тыс. боевиков из Сирии".

"Перемирие - это полная чушь, потому что Азербайджан никогда не будет его соблюдать", - рассерженно кричит перед своим маленьким рестораном, единственным заведением, открывшимся на рынке в центре Степанакерта, Борик Нерсисян. "Они чувствуют себя сильными, потому что их поддерживает преступник Эрдоган", - утверждает 63-летний мужчина. (...)"Из-за Эрдогана я потерял своего зятя, - продолжает он в гневе. - Вчера он погиб на фронте, и сегодня привезли его труп".

"Без Турции этой войны не было бы, а его зять был бы жив, считает Нерсисян".

"У его зятя остались жена и трое детей. Завтра его похоронят на кладбище Ераблур в Степанакерте. На этом мемориале павшим героям войны для него уже готова могила. Совсем скоро, - констатирует Die Welt, - и другие мужчины из Нагорного Карабаха могут занять пустующие могилы".