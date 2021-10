12 октября 2021 г. Эндрю Грегори | The Guardian Новое лечение уничтожает раковые опухоли головы и шеи, показало клиническое исследование "Новый метод лечения рака может уничтожать опухоли у неизлечимо больных раком головы и шеи, установили ученые. В ходе знаменательного исследования было установлено, что коктейль иммунотерапевтических препаратов действует на иммунную систему пациентов с тем, чтобы уничтожать их собственные раковые клетки, и дает "положительную тенденцию в выживании", согласно исследователям из Института исследований рака в Лондоне и Королевского фонда Марсдена", - сообщает The Guardian. "Один пациент, который должен был умереть четыре года назад, рассказал The Guardian об "удивительном" моменте, когда медсестры позвонили ему через несколько недель после того, как он присоединился к исследованию, и сообщили, что его опухоль "полностью исчезла". 77-летний мужчина теперь не болеет раком и прошлую неделю провел в круизе со своей женой", - говорится в статье. "Ученые обнаружили, что комбинация препаратов ниволумаб и ипилимумаб привела к уменьшению размера опухолей у неизлечимо больных раком головы и шеи. В некоторых случаях рак полностью исчез, и врачи были ошеломлены, не обнаружив никаких признаков болезни. Эксперты считают, что сочетание этих двух иммунотерапевтических препаратов может стать новым эффективным оружием против нескольких форм рака. Результаты других испытаний комбинации препаратов ранее указывали на аналогичные преимущества для неизлечимо больных раком почек, кожи и кишечника", - сообщает издание. "Иммунотерапия не только повышает шансы пациентов на долгосрочную выживаемость, но и вызывает гораздо меньше побочных эффектов по сравнению с зачастую изнурительной "экстремальной" химиотерапией, которая является стандартным лечением, предлагаемым многим пациентам с поздними стадиями рака, говорят ученые". "Результаты исследования фазы 3, в которой участвовали почти 1000 пациентов, умирающих от рака головы и шеи, пока являются ранними и не могут считаться статистически значимыми, однако они значимы "клинически", указывает Институт исследования рака, поскольку некоторые пациенты живут на месяцы или годы дольше и страдают меньшим количеством побочных эффектов", - поясняет издание. (...) "Когда 77-летнему Барри Амброузу из Бери-Сент-Эдмундс поставили диагноз рака горла в 2017 году, ему сказали, что болезнь уже распространилась и его легкие, и что паллиативная помощь в больнице - это единственный доступный для него вариант. Но Амброузу предложили присоединиться к новому исследованию, и это в итоге спасло ему жизнь. "Когда мне рассказали о клинических испытаниях... я не раздумывая присоединился - что мне было терять? Это оказалось спасательным кругом". "Хотя мне приходилось каждые две недели ездить из Саффолка в больницу для лечения, у меня практически не было побочных эффектов, и я мог как обычно заниматься любимыми делами: кататься на яхте, кататься на велосипеде и проводить время с семьей", - говорит он. Примерно через восемь недель после начала лечения сканирование показало, что опухоль в его горле исчезла. "Когда через 2 месяца мне позвонили медсестры и сказали, что опухоль в горле полностью исчезла, это был удивительный момент, - вспоминает Амброуз. - Хотя в тот момент болезнь все еще присутствовала у меня в легких, эффект был ошеломляющим". Позже он прошел химиотерапию, за чем последовала операция. В настоящее время у него нет никаких признаков болезни. (...) "Результаты исследования показывают, что комбинация иммунопрепаратов показала особенно высокий процент успеха в группе пациентов, опухоли которых имеют высокий уровень иммунного маркера под названием PD-L1. Показатели выживаемости среди пациентов с высоким уровнем PD-L1, которые получали иммунотерапевтический коктейль, были самыми высокими из когда-либо зарегистрированных в испытаниях первой линии терапии рецидивирующего или метастатического рака головы и шеи", - сообщается в статье. "Эти пациенты жили в среднем на три месяца дольше, чем пациенты, получавшие химиотерапию. Средняя общая выживаемость для этих пациентов составила 17,6 месяцев, что является самым высоким средним показателем, когда-либо зарегистрированным в этой группе пациентов", - указывает The Guardian. (...) "Несмотря на отсутствие статистической значимости, эти результаты имеют клиническое значение, - подчеркнул Кевин Харрингтон, профессор биологических методов лечения рака в Институте исследования рака и клинический онколог-консультант в Королевском фоне Марсдена, возглавлявший исследование CheckMate 651. - Нам потребуется более длительное наблюдение, чтобы увидеть, сможем ли мы продемонстрировать улучшение выживаемости для всех пациентов в исследовании". (...) Источник: The Guardian