12 октября 2021 г. Дэн Саббах | The Guardian Россия и соседи - источник большинства атак-вымогательств, утверждает глава британского агентства кибербезопасности "За большинством онлайн-вымогательств, совершаемых против предприятий и других организаций в Великобритании, стоят киберпреступники из России и соседних государств, заявила глава британского агентства кибербезопасности", - передает The Guardian. "Линди Кэмерон, исполнительный директор Национального центра кибербезопасности (NCSC), в своем выступлении в аналитическом центре Chatham House заявила, что атаки-вымогательства "представляют самую непосредственную опасность" из всех киберугроз, с которыми сталкивается Великобритания. "Мы вместе с Национальным агентством по борьбе с преступностью оцениваем, что киберпреступники, базирующиеся в России и соседних странах, несут ответственность за большинство разрушительных атак-вымогательств против целей в Великобритании", - заявила Кэмерон. "Ее высказывания представляют собой одну из самых решительных попыток главы британской разведки связать эпидемию интернет-вымогательства с Россией, которую обвиняют в укрывательстве хакеров-преступников, стремящихся получить миллионы путем захвата корпоративных данных", - пишет The Guardian, напоминая, что в мае этого года тогдашний министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб использовал более тонкие формулировки, сказав, что такие государства, как Россия, не могут "отмахиваться" и заявлять, что банды вымогателей, действующие с ее территории, не имеют к ней никакого отношения. (...) "Джо Байден дважды за лето поднимал этот вопрос перед Владимиром Путиным и намекнул, что США будут готовы атаковать компьютерные серверы, принадлежащие бандам, если ничего не будет сделано", - напоминает газета. "В октябре прошлого года Совет Хакни в Лондоне подвергся серьезной атаке с использованием программ-вымогателей, которая на месяцы подорвала систему жилищных пособий и другие муниципальные системы. Предполагается, что совет отказался платить хакеру требуемый выкупа, но восстановление системы могло обойтись в сумму до 10 млн фунтов стерлингов", - сообщается в публикации. (...) "Кэмерон указала, что выплата выкупа "придает смелости этим преступным группам", но это не является незаконным, потому что многие из преступных группировок не причислены к запрещенным группам. Британские законы о вымогательстве запрещают только выплату выкупа террористам и они составлялись, в основном, как ответ на угрозу похищения", - говорится в статье. "Эксперты говорят, что Россия, наряду с другими бывшими советскими республиками за пределами Балтийского региона, предпочитает закрывать глаза на деятельность банд до тех пор, пока их усилия направлены за границу - хотя одна печально известная банда под названием REvil в июле ушла оффлайн после жалоб Байдена. Другие группы, как предполагается, заработали огромные суммы: по оценкам одного исследования, банда Wizard Spider или RYUK получила 150 млн долларов". "По словам Кэмерон, Россия остается самой серьезной угрозой в сфере кибербезопасности, но Китай также представляет серьезные проблемы", - подчеркивает газета. (...) Источник: The Guardian