Российский газ нависает над саммитом Украина-ЕС

(...) "Цены на газ в Европе и российско-германский газопровод "Северный поток - 2": энергетическая тематика должна быть в центре внимания саммита Украина-ЕС во вторник, 12 октября, тем более, что это досье является источником растущего недовольства Киева своими европейскими союзниками", - пишет Le Figaro.

"Президент Украины Владимир Зеленский примет в Киеве руководителей Европейского совета Шарля Мишеля и Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Саммит проводится на пике цен на газ в Европе, что является плохой новостью для Киева, который хочет замедлить ввод в эксплуатацию "Северного потока-2", газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год, напрямую соединяющего Россию и Германию в обход Украины. Что, по мнению Москвы, стабилизирует цены", - говорится в статье.

(...) "Вопрос является деликатным, поскольку газопровод рискует лишить украинского союзника как минимум 1,5 млрд долларов в год, получаемых за транзит российского газа через его территорию. Поэтому украинский президент клянется, что будет "бороться до конца", чтобы не допустить ввода в эксплуатацию "Северного потока-2", который все еще ожидает зеленого света от немецкого регулятора", - указывает издание.

(...) "Во вторник Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен снова попытаются успокоить Киев, сообщил на условиях анонимности один европейский чиновник. По мнению этого чиновника, они будут настаивать на приверженности Европы "однозначно" гарантировать "роль Украины как страны-транзитера газа", - отмечает автор статьи.

(...) "На прошлой неделе президент России Владимир Путин подчеркнул, что его приоритетом является не то, чтобы "ставить в трудное положение Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день", а то, чтобы стать "абсолютно надежным партнером" Европы в энергетических вопросах".

(...) "Украина упрекает европейцев в их робости, будь то газ, военное сотрудничество или ее перспективы интеграции в НАТО и ЕС. Европейцы, со своей стороны, призывают Киев прикладывать больше усилий для проведения реформ, в частности, в его общеизвестно коррумпированной судебной системе. Однако реформы затягиваются на годы, - пишет Le Figaro. "Мы будем поощрять наших украинских друзей действовать немного быстрее", - отметил европейский чиновник на условиях анонимности. По его словам, для европейцев саммит, прежде всего, станет удобным моментом "подтвердить свою приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС". Соответственно никаких серьезных подвижек не ожидается. По мнению Леонида Литры, старшего аналитика киевского центра "Новая Европа", "есть напряжение и недовольство с обеих сторон", но с украинской стороны мы ощущаем себя просто "проигнорированными".