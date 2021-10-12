В Европе продолжает существовать многогранный антисемитизм

(...) "Перед лицом различных форм антисемитизма, наблюдаемым в европейских обществах, страны Евросоюза далеки от того, чтобы выступать единым фронтом: бывшая Восточная Европа по-прежнему характеризуется традиционными предубеждениями против евреев; граждане западноевропейских стран более склонны показывать пальцем на политику Израиля в отношении палестинцев. Об этом, в частности, свидетельствует опрос, проведенный Лигой действий и защиты (APL), партнерской организацией Европейской еврейской ассоциации (EJA), официальные лица которой собираются во вторник 12 и среду 13 октября в Брюсселе для встречи с парламентариями, дипломатами и руководителями европейских институтов", - пишет журналистка Le Monde Стефани Ле Барс.

"Подробный опрос международной исследовательской компании Ipsos, проводившийся в течение двух лет в 16 странах Евросоюза, подтверждает сохранение ряда стереотипов о еврейских общинах Европы, которые, по различным оценкам, составляют 1,5 млн человек. Во вторник президент Израиля Исаак Герцог выступил удаленно из Иерусалима, осудив "чуму антисемитизма, которая продолжает распространяться на улицах и в интернете". В целом, по оценкам авторов опроса, 12% европейцев являются антисемитами "в значительной степени", а 8% - "умеренно", - говорится в статье.

(...) "Так, 21% опрошенных европейцев "согласны" (7%) или "склонны согласиться" (14%) с идеей о том, что существуют секретные еврейские сети, которые влияют на экономические и политические дела в мире. В этом особенно убеждены греки (58%) и венгры (39%)", - указывает автор публикации.

"Во всей Европе Греция и Румыния представляют собой две страны, которые наиболее массово демонстрируют свои антисемитские взгляды, независимо от предполагаемых форм: основанное на религии и подпитываемое политикой отвержение, которое отмечено теорией заговора или подпитывается отрицанием Холокоста... А более трети греков и поляков считают, что евреи никогда не смогут полностью интегрироваться в их общество, против 17% на европейском уровне. Идею о том, что нужно "с недоверием относиться к евреям", все еще решительно принимают или скорее разделяют 48% греков, 41% поляков и 39% венгров. И наоборот, с таким утверждением согласны только 4% голландцев и 2% шведов", - отмечает издание.

(...) "Согласно опросу, ревизионистские взгляды присутствуют в Восточной Европе... и во Франции: 24% румын, 23% греков, 21% венгров, а также 20% поляков и французов согласны или, скорее, согласны с утверждением о том, что количество еврейских жертв Холокоста на самом деле ниже общепринятых цифр. (...) По долгу памяти, на этот раз выделяются австрийцы и немцы: 43% первых и 28% вторых (против 19% в среднем) считают, что через 80 лет после произошедших событий следовало бы поменьше говорить о Холокосте", - передает журналистка.

(...) "Многие европейцы согласились с утверждением, что политика Израиля по отношению к палестинцам помогает им понять "ненависть к евреям": в данном случае их число составляет 27%, эта цифра возрастает до 37% во Франции и Австрии, до 32% в Нидерландах или Словакии. Существует также разница в уровне "симпатии к евреям": граждане Великобритании, Нидерландов, Германии и Франции в подавляющем большинстве считают, что Европа должна сохранять еврейскую культуру и религию. Что касается поляков, то они "симпатизируют" Израилю (79%), и гораздо меньше евреям (36%)", - говорится далее.

"Европейская комиссия, которой регулярно задают вопросы по этому поводу, 5 октября опубликовала свою первую стратегию по борьбе с антисемитизмом на следующие десять лет. Напомнив о том, что "44% молодых европейских евреев стали жертвами антисемитизма", Еврокомиссия обязалась поддержать создание европейской сети экспертов, чтобы ускорить изъятие из интернета ненавистнических высказываний и предотвратить онлайн-продажу нацистских предметов или сочинений. В 2022 году это учреждение должно предложить финансирование в размере 24 млн евро на безопасность мест оправления культа и общественных пространств. Подчеркивая то, что каждый двадцатый европеец никогда не слышал о Холокосте, Еврокомиссия также обязуется поддержать создание сети мест, свидетельствующих о преследованиях евреев во время Второй мировой войны", - резюмирует Le Monde.