"Здесь предпочитают закрывать больничные койки и увольнять невакцинированный персонал"

(...) "С 15 сентября во Франции медицинские работники, не прошедшие вакцинацию, больше не имеют права заниматься своей профессией. Закон от 5 августа "об управлении кризисом в области здравоохранения" четко установил правило. Если сотрудник больше не может осуществлять свою деятельность, то его отстраняют от работы, его зарплата тоже не выплачивается, подобная мера также затрагивает пожарных и работников медицинского транспорта", - пишет журналист Le Monde Реми Барру.

"В секторе здравоохранения эта мера касается лишь ограниченной части персонала. 16 сентября на радиостанции RTL министр здравоохранения Оливье Веран оценил количество отстранений от работы в "3 тысячи человек из 2,7 миллиона сотрудников, в основном это службы поддержки, очень мало людей в белых халатах". На сегодняшний день, хотя министерство считает, что эти данные далеко не исчерпывающие, фактические отстраненные от работы составляют "0,7%" от общего числа медицинских работников, или почти 19 тысяч сотрудников", - говорится в статье.

(...) "28-летняя Софи Корбье, кинезитерапевт из университетской больницы Гренобля, подписала свое уведомление об отстранении от работы, когда она только что вернулась из отпуска 14 сентября, в "незаконный" день, по ее словам, который она намерена оспорить в суде. Молодая женщина говорит, что это "вызывает омерзение". "Здесь предпочитают закрывать койки и увольнять невакцинированный персонал", - возмущается она. И заявляет, что "не доверяет лабораториям, СМИ и тем, кто правит миром". Между тем, она близко познакомилась с этим вирусом, когда заразилась им в ноябре 2020 года после "больших сеансов респираторной кинезитерапии на пациентах Covid". Но больше всего девушку задевает реакция ее коллег, все они привились. "Я почувствовала презрение со стороны своих коллег. Один даже сказал мне: "Ты сделала свой выбор", но какой выбор? Нам просто приставили нож к горлу. Я неважно себя чувствую психологически"

(...) "Год назад нам аплодировали, правительство поблагодарило нас, а через восемнадцать месяцев, без всяких колебаний, нас выводят из медицинских учреждений, как будто мы являемся потенциальными убийцами", - сердито говорит Эдвиж (некоторые из свидетелей предпочли сохранить свою анонимность), медсестра амбулаторной хирургии в больничном центре Лизье (департамент Кальвадос). В возрасте 53 лет, включая 30 лет работы в этой профессии, 15 сентября она прямо в отделении, перед коллегами, получила уведомление об отстранении от работы от директора по персоналу. "Это было очень жестоко. Я тяжело пережила подобную ситуацию, тем более что я откликнулась на просьбу прийти на подмогу в реанимацию во время первой волны".

(...) "Некоторые превращают свой отказ от вакцинации в боевой акт, - указывает автор статьи. "Я знала, что если я откажусь вакцинироваться, то меня отстранят от работы. Но мне захотелось сказать "стоп". Стоп ухудшению условий труда, напряженным потокам в отделениях, слишком низкой зарплате", - говорит 56-летняя Моника Смеральди, из которых 30 лет она проработала педагогом, специализирующимся на медико-социальной работе в Ницце. "Я планировала сделать прививку, но из-за того, что меня заставляли ее сделать, я сказала: "это больше невозможно терпеть, хватит выдавливать нас, как лимоны". Мне предложили взять ежегодный отпуск, но я отказалась". Рискуя оказаться без зарплаты. "Я никуда не выхожу, живу на свои сбережения, но я не продержусь на них двести десять лет".

(...) "Секретарь при враче больницы Ла-Рошель, 33-летняя Лора, мать двоих детей 9 и 2 лет, тоже объясняет, что она больше не выходит на улицу, не уезжает в отпуск: "Мы скромная семья". Но когда ее начальник сказал ей: "Ты потеряешь работу, тебя это не беспокоит?", она ответила ему "да, но меня еще больше беспокоит необходимость вакцинироваться". Опасаясь "побочных эффектов", Лора категорически отказывается от прививки. (...) "У меня нет права на страхование по безработице, я ищу любую подработку вне медицинского сектора, секретарская работа, уборка, но после учебы, всех моих дипломов это явный крах", - признается Лора.

"Любую работу также ищет 33-летняя Элоди, лаборантка в университетском клиническом центре в Ницце. Она находится в отпуске по болезни из-за эмоционального выгорания. "Вот уже четырнадцать лет я полностью отдаюсь своей работе, и под предлогом того, что я не вакцинирована, на меня смотрят искоса", - резко протестует молодая женщина, которая настаивает на том, что в своей лаборатории она не сталкивается ни с одним пациентом. "Эта вакцина является средством давления со стороны правительства, которое в течение двух с половиной лет не укомплектовывало кадрами мое отделение".

"Эта мать 6-летних близнецов знает, что, когда ее отпуск по болезни закончится, ее отстранят от работы. "Меня попросят предоставить свидетельство о вакцинации, которого у меня нет. Так что мне, наверное, придется работать приходящей домработницей, но как жаль потерять все эти годы опыта", - говорит Элоди, которая вовлеклась в деятельность юридической группы по защите прав медработников и уже участвовала в митингах против санитарного пропуска в Ницце", - резюмирует Le Monde.