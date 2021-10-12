Израиль о Меркель: "Наш лучший друг"

"При всех разногласиях по поводу Ирана и палестинцев: Израиль знает, что значат для него 16 лет правления Ангелы Меркель. Других немецких канцлеров в лучшем случае ценили - ее же любят", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Немцы, живущие в Израиле, постоянно сталкиваются с гнетущим прошлым - и с удивительным, облегчающим настоящим. "Берлин - классный город", - говорят молодые израильтяне о прежней столице зла, отмечая лучшие вечеринки в районе Бергхайна. "Меркель - наш лучший друг в Европе", - признаются все, кому интересна политика, а не только вечеринки".

"Большое уважение, с которым в Израиле относятся к канцлеру, еще раз проявилось во время ее прощального визита в Иерусалим, где ей едва ли удалось избежать похвалы. Других глав немецких правительств в Израиле в лучшем случае ценили. Меркель, однако, здесь действительно любят. И для этого есть не одна причина", - отмечает журналист Петер Мюнх.

"Во-первых, канцлер, которая не очень известна своей эмоциональностью, ясно показывает, что Израиль для нее - это вопрос, о котором она радеет всей душой. Ответственность Германии за Холокост является руководящим принципом ее политики. Она попыталась всесторонне понять еврейское государство - как геополитические условия, так и психологические, в том числе лежащий в основе всего страх перед новой попыткой уничтожения. Это нашло свое отражение в часто упоминаемом обязательстве по обеспечению безопасности Израиля как части государственной политики Германии, а также в борьбе с антисемитизмом", - говорится в статье.

"Во-вторых, с точки зрения израильтян, Меркель не только говорила, но и делала: например, немецкие подводные лодки и фрегаты для защиты газовых месторождений в Средиземном море. В Европейском Союзе, а также в Организации Объединенных Наций, где Израиль часто осуждают за его оккупационную и поселенческую политику, Германия всегда очень сдержанна в своей критике. Более того, в эпоху Меркель выгодно развивались не только политические, но и деловые отношения, чему, безусловно, способствовало и восхищение Меркель современным Израилем, центром исследований, страной стартапов".

"Третья причина популярности Меркель в Израиле - это вопрос личности и стиля. Невозмутимая, объективная, ориентированная на решение проблем - со всеми этими чертами канцлер воспринимается как спасительная противоположность местному политическому истеблишменту, где преобладают мачизм и популизм. Остальной мир, возможно, начал ценить качества Меркель только в годы пребывания Дональда Трампа на посту президента США. В Израиле их признали задолго до этого - в сравнении с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, многие годы занимавшим своей пост".

"За 16 лет пребывания у власти Меркель подняла германо-израильские отношения на новый уровень, - отмечает Süddeutsche. - Однако старые вопросы, которые снова и снова вызывают разногласия, остались: это отношения с Ираном и палестинцами. В отличие от правительства Германии, Израиль считает ядерное соглашение с Тегераном большой ошибкой. В отличие от израильского правительства, Германия продолжает поддерживать решение конфликта с палестинцами на основе принципа двух государств".

"В отношениях со всегда сложным партнером Нетаньяху Меркель нашла формулу "мы согласны в том, что мы не согласны". На время после Нетаньяху и после Меркель это дает возможность для отношений, в которых разногласия будут рассматриваться открыто. Германо-израильской дружбе это должно пойти только на пользу", - заключает издание.