Жестоким секс-ритуалом викинги почитали своих мертвых вождей

"Один товар особенно манил викингов на Восток: рабы. (...) Современные источники рассказывают печальные подробности об огромной империи русов - в том числе об их ритуалах погребения", - пишет немецкое издание Die Welt.

"В сегодняшних дебатах о рабстве и "треугольной торговле", в ходе которой миллионы африканцев начиная с XVI века попали в Америку, легко упустить из виду тот факт, что эта форма угнетения и эксплуатации существовала не только в древности, но и в средневековой Европе. Товар приносил баснословную прибыль, ведь спрос на него был огромен, особенно на Востоке", - повествует журналист Бертольд Зеевальд.

"Летописец Адам Бременский, посетивший в XI веке датский остров Зеландия, так подытожил свои наблюдения: "Викингам не хватает... верности друг другу, и без жалости каждый продает другого, как только его поймает". То, насколько торговля людьми доминировала в экономике раннего Средневековья, показывает американский историк Валери Гансен в своей замечательной книге "1000-й год. Когда началась глобализация".

"С конца VIII века нашей эры викинги начали совершать набеги на прибрежные районы континента. Группы свободных людей объединялись в экспедиции, которые добирались вплоть до Пиренейского полуострова и Северной Африки, грабя города и святыни и превращая их в руины".

"Таким образом викинги нашли путь в две метрополии своего времени: Константинополь, столицу Византийской империи, и Багдад, центр Аббасидского халифата в Ираке. "Жители двух метрополий тратили свое богатство на покупку рабов, большинство из которых были захвачены во время набегов на соседние поселения", - пишет Валери Гансен".

"Имя, которым некоторые нарекли чужаков из Скандинавии, вскоре перешло на обширную территорию Восточной Европы: Русь. Сегодня большинство исследователей сходятся во мнении, что это слово происходит из финского языка и означает "гребля" или "мужчины-гребцы". В древнерусской "Несторовой летописи" говорится, что племена на восточном берегу Балтийского моря в 862 году просили двух князей русов прийти в страну, "потому что нет в ней порядка", - говорится в статье.

"После этого некий Рюрик со своей свитой обосновался в Новгороде и Киеве, откуда они покрыли страну гигантской данью. За меха, воск, мед и ремесленные изделия русы оказывали покровительство славянским и финским племенам, а также активно участвовали в работорговле. (...) Вожделенные товары открывали для викингов богатые рынки Востока. Так, мусульманского наблюдателя Ибн Руста в X веке поразило, что русы "хорошо обращаются со своими рабами и красиво одевают их, ибо для них они - товар".

"Найденные монеты дают представление о соответствующих масштабах торговли. Так, в Швеции на сегодняшний день найдено 80 тыс. серебряных дирхамов, отчеканенных в исламском мире между 670 и 1090 годами, а в России, Белоруссии и на Украине - целых 207 тыс., что, безусловно, составляет лишь малую часть от действительного количества серебра. По подсчетам Гансен, на один миллион монет в XI веке можно было купить 100 тыс. рабов. Это составляет около 1000 рабов в год".

"Из-за оттока драгоценных металлов серебро стало на Востоке дефицитом. (...) По мнению Гансен, монеты показывают, "что исламский мир играл для русов гораздо более важную роль, чем Западная Европа".

"В X веке арабский посланник Ибн Фадлан встретил в Итиле в устье Волги купца-руса, который молился перед деревянной статуей божества: "О мой господин, я пришел из далекой страны и имею с собой столько-то и столько-то девушек и столько-то и столько-то соболиных шкур". Вседозволенное обращение русов со своими рабынями шокировало образованного путешественника: даже приход гостя не мешал им во время совокупления".

"Известен написанный Ибн Фадланом рассказ о погребении "одного из уважаемых ими людей". Девушке-рабыне дали выпить алкоголь, "затем шесть мужчин вошли в шатер и все совокупились с девушкой". После этого "старая женщина крепкого телосложения" играла роль "ангела смерти" и накинула веревку на шею рабыни. Пока двое мужчин стягивали ее, старуха вонзила широкий кинжал ей между ребер. После этого тела мужчины и рабыни поместили в лодку с богатствами и сожгли".

"В то время русы еще выдавали себя за христиан перед мусульманами, потому что считали, что принадлежность к книжной религии даст им преимущества. Однако в 988 году великий князь киевский Владимир I окончательно распрощался с кровавыми ритуалами своих предков. Он принял православие, хотя сделать это ему помогла женитьба на византийской принцессе. Как торговцы и наемники, русы были давно знакомы с Восточной Римской империей. Теперь они наконец-то соединились с ее цивилизацией", - пишет Die Welt.