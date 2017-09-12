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12 сентября 2017 г.
12 сентября 2017 г.

Джек Фарчи | Bloomberg

Глазенберг вышел из авантюры с "Роснефтью" с нефтяным соглашением и орденом

"Через девять месяцев после того, как Glencore удивил мир рискованной затеей купить долю в российской государственной нефтяной компании за 11 млрд евро, корпорация продала большую ее часть и вышла из сделки с ценным контрактом на поставку нефти и улучшенными политическими связями в Москве", - пишет Bloomberg.

Glencore сохранит лишь 0,5% акций "Роснефти", но сырьевой гигант заручился ценным побочным соглашением на продажу 220 тыс. баррелей добываемой компанией нефти в день, говорится в статье.

"Благодаря, главным образом, политической благосклонности Москвы, они смогли сохранить за собой значительное количество материала для поддержки своего торгового бизнеса в то время, когда другие трейдеры находят этот рынок чрезвычайно сложным", - считает аналитик Sanford C. Bernstein (Лондон) Пол Гейт.

За свое участие в приватизационной сделке "Роснефти" Глазенберг получил от президента Владимира Путина российский орден Дружбы, напоминает автор статьи Джек Фарчи.

Глава Glencore Айван Глазенберг давно мог похвастаться большими связями в России, причем некоторые конкуренты в шутку называли его "дядя Ваня". За несколько десятилетий Glencore добился ведущей позиции в торговле российскими сырьевыми товарами, от пшеницы до алюминия, говорится в статье.

"Учитывая то, что они сейчас объявили, кажется совершенно ясным, что это Айван Глазенберг продемонстрировал качество своей адресной книги, - говорит Гейт. - Очень трудно сказать, сколько других людей смогли бы провести такого рода переговоры на таком уровне".

Источник: Bloomberg


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