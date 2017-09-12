Самый богатый человек России хочет планировать вашу жизнь в школе и на работе

"Самый богатый человек России, Алексей Мордашов, сколотил свое состояние размером 18,5 млрд долларов из жара и пота сталелитейной отрасли. Теперь он собирается формировать умы и карьеры, от дошкольного периода до пенсии", - рассказывают Юлия Федоринова и Александр Сазонов в статье для американского агентства Bloomberg.

"Крупнейший акционер в ПАО "Северсталь", втором в ряду крупнейших российских производителей стали по рыночной капитализации, расширяет свои интересы на онлайн-образование и рекрутинг, учредив в конце прошлого года подразделение, которое скупает стартапы, в то время как Мордашов диверсифицирует свои инвестиции", - сообщает агентство.

"Наша цель - создание платформы, экосистемы, которая поможет человеку развиваться, начиная с детского сада до пенсии и далее", - рассказал Артем Кумпель, который возглавляет новое подразделения по рекрутингу и образовательным передовым технологиям в "Севергрупп" Мордашова. Миллиардер "лично вовлечен, и мы обсуждаем инвестиции и стратегии на ежемесячной основе", передает агентство слова Кумпеля, который перешел на новую работу из российской компании-разработчика программного обеспечения ABBYY в декабре.

Как рассказывают авторы со ссылкой на Кумпеля, Мордашов не установил финансовых пределов на инвестиции в стартапы в этой сфере и хочет довести годовой доход от бизнесов до нескольких миллиардов долларов в ближайшие пять или семь лет. В этом году подразделение может добавить в свое портфолио еще две компании, и, в то время как группа начала деятельность в России, она также рассматривает проекты в Европе и США, рассказал Кумпель.