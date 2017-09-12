Российские банки, финансирующие наращивание вооружений, нервничают из-за американских санкций

"Новое постановление США о санкциях рискует перекрыть один из важнейших каналов, с помощью которых Россия финансирует свою массированную программу наращивания вооружений", - утверждает Bloomberg, ссылаясь на "четырех лиц, знакомых с ситуацией", которые пожелали остаться анонимными.

"Чиновники из правительства и сотрудники государственных банков (самые крупные игроки - Сбербанк и Банк ВТБ) ищут способы обойти ограничения или минимизировать их последствия для финансирования", - пишут журналисты Илья Архипов, Анна Бараулина и Ольга Танас, пересказывая слова источников. "Один из этих людей сказал, что финансирование частично уже было отсрочено. Расширение вооруженных сил - одна из приоритетных задач президента Путина", - говорится в статье.

"Эти проблемы, о которых пресса ранее не сообщала, демонстрируют, что постановление о санкциях США, подписанное в августе президентом Трампом, может создать помехи для бизнеса в России, хотя Кремль уверяет, что последствия будут невелики", - комментирует издание.

Согласно постановлению, президент США уполномочен накладывать дополнительные санкции на всех, кто участвует в "важных транзакциях" с российскими военным или разведывательным секторами, в том числе перекрывать доступ к финансовой системе США и арестовывать активы в США.

По словам источников, из-за этих положений закона Сбербанк и ВТБ "опасаются, что крупные ссуды производителям вооружений могут навлечь на них подобные санкции, которые парализуют их бизнес", пересказывают журналисты. В новом постановлении предусмотрены запреты иметь счета в американских финансовых учреждениях и доступ к иностранной валюте.

Эдвард Крауленд (Steptoe & Johnson, США) полагает: банки, продолжающие предоставлять ссуды оборонной промышленности, "подвергаются риску в соответствии с санкциями США".

По словам источников, российское правительство рассматривает несколько возможных решений - создание нового госбанка для финансирования оборонных расходов или выделение денег из казны напрямую.

"Для Сбербанка и ВТБ станет ударом необходимость отказаться от выгодного бизнеса на ссудах для оборонной промышленности", - считает Василий Зацепин (Институт Гайдара).