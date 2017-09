12 сентября 2017 г. Анна Немцова | The Daily Beast В то время как Москва голосует против Путина, его дружки набрасываются друг на друга "Накануне муниципальных выборов в Москве в воскресенье известный российский журналист Илья Азар не надеялся выиграть место в местном совете - он поучаствовал просто, чтобы высказаться по поводу участия в гражданском обществе", - повествует Анна Немцова в американском издании The Daily Beast. На следующий день после выборов, когда он увидел, что он во главе списка победителей в своем районе, Азар рассказал изданию, что чувствует себя "шокированным и ошеломленным" своей внушительной победой. "Почти 50% избирателей в центральном московском районе Хамовники выбрали 33-летнего Азара, независимого журналиста из легендарной российской "Новой газеты", не имеющего никакого опыта в качестве политика, - говорится в статье. - А сколько мест выиграли в Хамовниках кандидаты от партии "Единая Россия" Владимира Путина? Ноль". "В то время как избиратели по всей стране избрали прокремлевских губернаторов, москвичи продемонстрировали большой запрос на перемены, реформы и новые голоса в политике, - отмечает журналистка. - Более 250 независимых и оппозиционных кандидатов выиграли места в районных советах в центральной части Москвы". Никакие кампании, организованные Кремлем, не смогли испортить репутацию лидеров оппозиции, пишет Немцова. "Один из победителей на выборах, известный лидер оппозиции Илья Яшин провел 15 суток в тюрьме в июне, после того как он принял участие в митинге против правительственной коррупции на Тверской - центральной улице Москвы", - продолжает автор. "В городе новый шериф", - написал Яшин на своей странице в Facebook в понедельник. "Конечно, Яшин шутил", - комментирует журналистка. "В России много шерифов, какие-то из них новые, какие-то нет, какие-то очень серьезные, и несколько из них - это крупные фигуры в кремлевских секретных службах, которые ведут не столь секретные войны друг против друга, - говорится далее. - Результаты могут звучать как сценарии третьесортных шпионских фильмов". "Один из скандалов развивался на прошлой неделе и проиллюстрировал масштаб рушащейся политической системы, - рассказывает Немцова. - В него был вовлечен глава крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть" Игорь Сечин, известный также как "Дарт Вейдер" Путина. Детали из рассказа о скандале включали чемодан со взяткой в размере 2 млрд долларов и корзинку с колбасой". "Хотя популярность Путина по-прежнему очень высока в общественных опросах - до 82% россиян доверяют президенту, - даже некоторые прокремлевские наблюдатели теперь признают, что эра Путина не может продлиться бесконечно". Так, на прошлой неделе "Московский комсомолец" опубликовал статью под заголовком: "Осень президента Путина". "Жители Москвы дали России пример нового отношения к жизни; все независимые кандидаты теперь объединятся и внедрят в России новые практики некоррумпированной, прозрачной политики. И не имеет значения, живем ли мы во время осени правления Путина или его зимы", - отметила в беседе с изданием Юлия Галямина, уважаемый лидер оппозиции, которая тоже была избрана муниципальным депутатом. Источник: The Daily Beast