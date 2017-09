12 сентября 2017 г. Бен Коллинз, Кевин Поулсен, Спенсер Экерман | The Daily Beast Россия использовала Facebook Events, чтобы организовывать протесты против иммигрантов на американской почве "Российские агенты, скрывающиеся за фальшивыми личинами, использовали инструмент Facebook, который соцсеть предлагает для продвижения мероприятий, - Facebook Events, - чтобы удаленно организовывать и рекламировать политические протесты в США, в том числе прошедшую в августе 2016 года антииммигрантскую, антимусульманскую демонстрацию в штате Айдахо, как стало известно The Daily Beast", - сообщают корреспонденты Бен Коллинз, Кевин Поулсен и Спенсер Экерман. "Представитель Facebook подтвердил The Daily Beast, что эта гигантская социальная сеть "прикрыла несколько рекламируемых мероприятий в рамках разбирательства на прошлой неделе". Компания отказалась сообщать подробности, подтвердив только, что они рекламировались посредством платных объявлений", - пишут журналисты, добавляя, что "впервые соцсеть официально признает существование таких мероприятий". "Facebook Events, приглашающий на мероприятия, от одного из которых попахивает исламофобными теориями заговора в духе протрамповских СМИ, - первое свидетельство того, что кремлевские попытки формировать американский политический дискурс продвинулись дальше фальшивых новостей и подталкивают ничего не подозревающих американцев к конкретным действиям в реальной жизни", - говорится в статье. "Это следующий шаг, - сказал The Daily Beast Клинт Уоттс, бывший агент ФБР и эксперт по российской кампании по насаждению влияния. - Цель влияния - создать изменения в поведении. Простейшее поведение - побудить кого-то распространять пропаганду, созданную и посеянную Россией. Вторая часть влияния на поведение - побудить людей делать что-то физически". "На прошлой неделе Facebook впервые признал, что Россия использовала фальшивые личности и порядка 3 тыс. платных объявлений, чтобы распространять среди американцев вызывающие политический раскол посты до и после выборов. Этот контент, по данным эксперта по рекламной система Facebook, могли видеть от 23 до 70 млн человек, из расчета, что объявлений было куплено на 100 тыс. долларов", - передают журналисты. "Большая часть российской пропаганды с тех пор была удалена. Однако ее обрывки до сих пор видны в кэше поисковых систем, в том числе объявление в Facebook Events - инструменте соцсети для управления событиями и рассылки приглашений на них, - о состоявшейся 27 августа демонстрации в сельскохозяйственном городке в Айдахо, известном гостеприимством в отношении беженцев", - говорится в статье. Источник: The Daily Beast