12 сентября 2017 г. Сабрина Сиддики и Дэвид Смит | The Guardian В своих новых мемуарах Хиллари Клинтон сравнила "войну с правдой" Трампа и роман Оруэлла "1984" В своих новых мемуарах, увидевших свет сегодня, Хиллари Клинтон проводит параллели между "войной с правдой" Дональда Трампа и Советским Союзом, а также романом Оруэлла "1984", пишут журналисты The Guardian Сабрина Сиддики и Дэвид Смит. "Попытки предопределять реальность - одна из основных черт авторитаризма, - пишет Клинтон в своей книге "Что произошло" (What Happened). - Это делали советские власти, удаляя политических диссидентов с архивных фотографий. Это происходит в классическом романе Джорджа Оруэлла "1984", когда палач показывает четыре пальца и бьет пленника током, пока тот не видит пять пальцев, как велено". По словам г-жи Клинтон, это делается, чтобы заставить тебя усомниться в логике и здравомыслии и посеять недоверие. "Для Трампа, как и в очень многих его поступках, это преследует простую цель - господство", - заметила она. Г-жа Клинтон полагает: если завтра Трамп объявит, что земля плоская, его консультант Келлиэнн Конуэй, возможно, станет оправдывать это заявление как "альтернативный факт", и слишком многие поверят. Издание замечает: "Эти катарсические мемуары на 469 страниц - прочувствованные, честные, местами полные юмора, это попытка осмыслить личность г-жи Клинтон и политическую катастрофу, которой стало ее поражение на выборах в ноябре прошлого года". По впечатлению журналистов, г-жа Клинтон указывает много причин своего поражения. "В том числе расизм, сексизм, вмешательство ФБР на позднем этапе и свои собственные ошибки", - отмечают авторы. "Я вела традиционную президентскую кампанию с тщательно продуманной политикой и трудоемко сформированными коалициями, пока Трамп вел телевизионное реалити-шоу, которое умело и беспрерывно разжигало в американцах негодование и обиды. Я произносила речи, излагая способы для решения проблем страны. Он разглагольствовал в "Твиттере". Авторы обнаружили в книге массу оскорблений в адрес Трампа, например: "он превратил себя из негодяя, о котором пишут таблоиды, в безумца с правыми политическими взглядами" или "у него не было никакого идеологического стержня, кроме его колоссального эгоизма, рассеявшего все надежды на то, что он чему-то научится или усовершенствуется". Еще одной причиной своего поражения Хиллари Клинтон считает Берни Сандерса - своего соперника за выдвижение от Демократической партии. Но она признает и свою ошибку - выступления на Уолл-стрит с речами за деньги. "Особенно после финансового кризиса 2008-2009 годов мне следовало осознать, что это будет плохо "выглядеть", и держаться подальше от всего, что имело отношение к Уолл-стрит", - пишет она. "Хорошо известно: избирательный штаб Клинтон огорчался, что пресса уделяла недостаточное внимание сообщениям о попытках Москвы вмешаться в ход выборов. Но Клинтон посвящает длинный раздел не только тому, как она и ее помощники все больше замечали российские попытки, но и предостережению, что Владимир Путин еще только "поскреб по поверхности", - говорится в статье. "Клинтон подтверждает, что ее отношения с Путиным долгое время были "кислыми", - отмечают авторы. Она пишет: "Путин не уважает женщин и презирает всякого, кто дает ему отпор, так что я - двойная проблема". "Как пишет Клинтон, именно по этой причине, а также ввиду ее желания практиковать более "ястребиную" позицию в отношении России Путин разработал "личную вендетту" против нее. Но, пишет она, она не могла предвидеть атаку, которой впоследствии подверглась ее кампания, и минимизацию роли России, стоявшей за этим", - пересказывают авторы. "Это не была нормальная для политики драка, - пишет г-жа Клинтон. - Это была - другого слова не подберешь - война". "Раны вскрываются вновь с каждым откровением о возможном сговоре избирательного штаба Трампа с Россией. Г-жа Клинтон призналась, что следила "за каждым вывертом и поворотом", - пересказывают авторы. По ее мнению, расследование властей США в отношении предполагаемых связей Трампа с Россией "намного серьезнее", чем Уотергейт. При каждом новом откровении она вспоминает, как на теледебатах Трамп заявил ей: "Не марионетка. Это вы марионетка". "Этот человек - президент США, - пишет Клинтон. - И Владимир Путин счастлив, как никто другой". Самым весомым фактором своего поражения на выборах г-жа Клинтон называет освещение прессой ее решения использовать личный сервер электронной почты в бытность госсекретарем. В конечном итоге она считает, что вина лежит на директоре ФБР Джеймсе Коми, который за 11 дней до выборов заявил Конгрессу, что его ведомство обнаружило новый пакет электронных писем, связанных с ней. "Моя команда боролась с серьезными неблагоприятными обстоятельствами, чтобы завоевать голоса граждан, и если бы не драматичное вмешательство директора ФБР в последние дни, мы бы, полагаю, пробились в Белый дом вопреки всему", - пишет она. Г-жа Клинтон также утверждает, что свою роль сыграли сексизм и женоненавистничество, а победил на выборах "отъявленный сексист". Клинтон признается, что ее захватил врасплох "поток ненависти" к ней в Америке. Она также выражает сожаление о том, что некоторые ее заявления, вырванные из контекста, имели необратимый резонанс. Например, заявление: "Мы оставим без дела многих добытчиков угля и угледобывающие компании". "Я вспоминаю мои собственные недостатки и совершенные нами ошибки. И беру на себя ответственность за все эти недочеты", - заявляет Клинтон. Источник: The Guardian