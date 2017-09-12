Глава немецкого МИДа Габриэль: "Германия должна быть готова к постепенному снятию санкций"

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль высказался за частичное снятие санкций в отношении России во время выступления на форуме, организованном немецкой деловой газетой Handelsblatt.

"Если нам удастся при помощи вооруженной миротворческой миссии ООН достичь перемирия на Украине, то почему бы не попробовать сделать это", - заявил Габриэль. Германия, по словам министра, "должна быть готова к постепенному снятию санкций".

"Политически абсурдно отменять санкции лишь тогда, когда мир будет достигнут на сто процентов", - отметил министр. Он хочет преодолеть отсутствие диалога с Москвой "в период, когда Путин отворачивается от Трампа и поворачивается к Европе". "Нам нужна новая политика разрядки", - подчеркнул Габриэль.

В то же время Габриэль подчеркнул, что "разрыва с США не будет". По его словам, в коалиции с Социал-демократической партией Германии "обещанного правительством ФРГ партнерам по НАТО и требуемого президентом США повышения расходов на оборону до 2% от ВВП не будет". "И точка. Это просто неразумно повышать расходы на оборону до 70 млрд евро в год", - утверждает министр.

Помимо этого, Габриэль высказал свое отношение к Турции. "Столь крупный экспорт вооружений (в Турцию. - Прим. ред.) должен быть остановлен. Переговоры о вступлении в Евросоюз - это фарс. Однако тот, кто требует разрыва дипломатических отношений или исключения Турции из НАТО, просто выставляет себя на посмешище", - добавил глава немецкого МИДа.