За призывом Путина направить на Украину миротворцев ООН украинские бойцы видят мрачную правду

"Владимир Путин, российский президент, на прошлой неделе слегка завуалированно пригрозил повысить интенсивность конфликта [на востоке Украины], если Соединенные Штаты начнут поставлять Киеву оружие, - напоминает репортер Independent Джек Лош, побывавший на передовой в промзоне рядом с украинским городком Авдеевка. - Он также предложил развернуть на передовой линии легковооруженную миротворческую миссию, чтобы она помогала защищать наблюдателей за выполнением условий перемирия на востоке Украины, где тлеющий конфликт с 2014 года унес 10 тыс. жизней".

"Германия осторожно поприветствовала это предложение, в результате чего "голубые каски" могут начать действовать на заднем дворе Европы", - говорится в статье.

"Это предложение показывает, что Россия внесла в свою политику изменения, которые нам не следует проиграть", - сказал Зигмар Габриэль, немецкий министр иностранных дел.

"Те, кто находится ближе к боевым действиям, проявляют меньше энтузиазма. Войска на передовой облили презрением план Путина, так как противоборствующие стороны используют последнее перемирие, чтобы перегруппироваться, укрепить свои позиции и подготовиться к новому кругу боевых действий", - передает журналист.

"Мы не можем согласиться на то, чтобы миротворцев разместили где бы то ни было рядом с российской границей, - сказал 43-летний украинский солдат Николай Черков. - Украинские войска останутся здесь. Если мы уйдем, мы не сможем контролировать [Авдеевку]. Нет у нас доверия. Сепаратисты пошли бы против нас".

"Мы используем перемирие, чтобы улучшить свои позиции, - сказал подполковник Анатолий Стельмах. - Мы ожидаем впереди новых боев".

"Этот невозмутимый человек, похожий на бодибилдера, говорит, что служил в двух миротворческих миссиях ООН в Демократической Республике Конго, и относится к меньшинству украинских солдат, поддерживающему предложения Путина", - говорится в статье.

"Если поместить миротворцев на линии контакта, между двумя сторонами появится "зеленая зона". Все войны начинаются и завершаются в политической сфере. Когда тихо, нет боевых действий, могут быть приняты разумные политические решения. К миру надо двигаться шаг за шагом, это медленный процесс. Прежде всего, война происходит в головах", - сказал Стельмах.

"Его пресс-секретарь Олена Мокренчук, 50-летняя мать четверых детей, чей дом теперь находится в глубине контролируемой сепаратистами территории, не согласна", - передает Лош.

"Война закончится, когда я смогу пойти домой. Миротворцы должны быть на границе, чтобы перекрыть доступ через нее колоннам с оружием".

"Мы не можем поверить, что враг, принесший нам войну, принесет нам мир", - сказал 27-летний Владислав.

"Под промзоной стоит горстка коттеджей. 49-летняя Людмила Пензиева сидит у своего дома с дочерью Наташей и прикованным к инвалидной коляске 65-летним отцом Владимиром Бачарниковым, бывшим офицером советского ВМФ. С еще тремя родственниками они живут в этом одноэтажном доме в тени ничейной территории", - говорится в статье.

"Отстраненная, похожая на шахматы тактика России и Запада мало что для них значит", - утверждает автор.

"Не знаю, сделают ли миротворцы нашу жизнь лучше - я в таких вещах не разбираюсь, - говорит Наташа, "мать, которой около 25 лет". - Они точно не сделают наше положение хуже".