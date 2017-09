12 сентября 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Российская пропаганда в США: если бы только "Спутник" Получив тысячи внутренних документов небезызвестного российского новостного агентства, ФБР разбирается, на нарушает ли "Спутник" Акт о регистрации иностранных агентов (FARA). СМИ пишут также о кремлевской пропаганде в Facebook, упоминая "100 тыс. долларов" на рекламу во время президентской кампании в США и продвижение "антииммигрантских, антимусульманских" мероприятий через Facebook Events. "Недавно ФБР допросило бывшего корреспондента финансируемого российским правительством агентства Sputnik в рамках расследования того, не ведет ли оно себя как незаявленное пропагандистское подразделение Кремля, нарушая Акт о регистрации иностранных агентов (FARA)", - сообщают Хантер Уолкер и Майкл Изикофф на сайте Yahoo! News. В рамках расследования ФБР "получило флешку, содержащую тысячи внутренних электронных писем и документов Sputnik", говорится в публикации, и это может повлечь за собой разбирательство, какую роль играло новостное агентство в "кампании влияния", которую российское правительство вело во время прошлогодних президентских выборов. "Электронные письма были переданы Эндрю Фейнбергом, бывшим корреспондентом агентства в Белом доме, который скачал материал на своей ноутбук перед тем, как его уволили в мае", - говорится в статье. Он подтвердил Yahoo! News, что "1 сентября его допрашивали более двух часов агент ФБР и юрист Минюста" и интервью было посвящено "внутренней структуре, редакционным процессам и финансированию Sputnik". Сайт связался с главным редактором Sputnik в США, и Миндия Гавашели заявил: "Любое предположение о том, что мы занимаемся чем-либо, кроме журналистики, является абсолютной ложью". Гавашели приписал усилия, направленные на то, чтобы обязать Sputnik зарегистрироваться в качестве иностранного агента, "паранойе, окружающей Россию". "В стране создана атмосфера истерии по отношению ко всему, что относится к России. А все со словом "русский" видится через призму шпиономании", - заявил он. "Что касается Facebook, российские 100 тыс. долларов стоят больше, чем вы думаете" - так озаглавлен комментарий Кристин Эмба в блоге The Washington Post. На прошлой неделе оператор социальной сети сообщил, что во время президентской кампании 2016 года он предоставил рекламные площади за сумму в 100 тыс. долларов связанной с Кремлем "фабрике троллей", стремящейся повлиять на американских избирателей, пишет журналистка. В рамках грандиозных затрат на предвыборную кампанию такая сумма не кажется очень большой, отмечает она. "Однако нет сомнений, что Facebook имеет большое влияние на наше мировоззрение, осознаем мы это или нет. 66% пользователей Facebook в США признают, что они получают новости через этот ресурс, - а это как-никак 44% всего населения США. И люди более склонны верить новостям, которыми делятся их друзья", - говорится в статье. Охват аудитории Facebook, возможно, превосходит охват традиционных СМИ, таких как печать и телевидение. Реклама на Facebook на 100 долларов может донести месседж того, кто ее оплатил, до тысяч пользователей, которые позволяют информации расширяться по экспоненте, пишет журналистка. "И представьте себе возможность направить этот месседж точно по адресу: скажем, рассказать чернокожим избирателям в "колеблющихся" штатах, что Хиллари Клинтон - закоренелая расистка, или разозлить белых мужчин, любителей огнестрельного оружия, предполагаемыми планами Клинтон отменить Вторую поправку к Конституции", - рассуждает Эмбе. "Самые существенные гражданские дебаты стали столь ожесточенными, что иностранные силы могут использовать их как электрошокер", - говорится в статье. "Российские агенты, скрывающиеся за фальшивыми личинами, использовали инструмент Facebook, который соцсеть предлагает для продвижения мероприятий, - Facebook Events, - чтобы удаленно организовывать и рекламировать политические протесты в США, в частности прошедшую в августе 2016 года антииммигрантскую, антимусульманскую демонстрацию в штате Айдахо", - пишут корреспонденты The Daily Beast. "Представитель Facebook подтвердил The Daily Beast, что эта гигантская социальная сеть "прикрыла несколько рекламируемых мероприятий в рамках разбирательства на прошлой неделе". Компания отказалась сообщать подробности, подтвердив только, что они рекламировались посредством платных объявлений", - пишут журналисты. "Facebook Events, приглашающий на мероприятия, от одного из которых попахивает исламофобными теориями заговора в духе протрамповских СМИ, - первое свидетельство того, что кремлевские попытки формировать американский политический дискурс продвинулись дальше фальшивых новостей и подталкивают ничего не подозревающих американцев к конкретным действиям в реальной жизни", - говорится в статье. Клинт Уоттс, бывший агент ФБР, пояснил изданию: "Цель влияния - создать изменения в поведении. Простейшее поведение - побудить кого-то распространять пропаганду, созданную и посеянную Россией. Вторая часть влияния на поведение - побудить людей делать что-то физически". "На прошлой неделе Facebook впервые признал, что Россия использовала фальшивые личности и порядка 3 тыс. платных объявлений, чтобы распространять среди американцев вызывающие политический раскол посты до и после выборов. Этот контент, по данным эксперта по рекламной система Facebook, могли видеть от 23 до 70 млн человек, из расчета, что объявлений было куплено на 100 тыс. долларов", - передают журналисты. "Большая часть российской пропаганды с тех пор была удалена. Однако ее обрывки до сих пор видны в кэше поисковых систем", - говорится в статье.