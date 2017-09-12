Местные выборы: оппозиция посягает на Москву

"Выборы - это не модный спорт в России, особенно региональные голосования, - пишет Вероника Дорман во французской газете Libération. - Они часто воспринимаются как формальность в форме видимости демократической борьбы, и на них, как правило, выигрывает кандидат партии власти "Единая Россия" после - в лучшем случае - "противостояния" кандидатов партий, заседающих в федеральной Думе". Региональные, муниципальные и местные выборы, которые прошли в воскресенье в 82 регионах (из 85) России, не стали исключением из правила, отмечает автор.

"В Москве явка была чрезвычайно низкой (14,8%), поскольку мэрия взяла на вооружение стратегию сокрытия, которую разоблачала оппозиция и которая была описана газетой "Ведомости": как можно меньше информации о выборах и кандидатах, чтобы не привлечь недовольных избирателей на участки и тайком протащить кандидатов, утвержденных властью, - говорится в статье. - В целом эта техника принесла свои плоды. Но не везде. В некоторых районах столицы кандидаты от оппозиции выиграли большинство или даже все места, включая, по иронии, район, где проголосовал Владимир Путин".

"Секретные" выборы в итоге пошли на пользу оппозиции, которая, в противовес своим дурным привычкам, смогла представить относительно единый фронт, пишет Дорман. "Почтенная демократическая партия "Яблоко" (основанная в 1993 году, но у которой нет депутатов в Думе с 2003 года) объединила силы с "Объединенными демократами" экс-депутата Дмитрия Гудкова, создав независимую коалицию, - передает журналистка. - Они вели совместно активную и эффективную кампанию со стендами, листовками, социальными сетями, агитацией в домах. В результате антикремлевские силы выиграли больше 200 мест (из 1502) в различных районах столицы". Это маленькая победа, хотя у "Единой России" и остается подавляющее большинство, отмечает автор.

"Не нужно преувеличивать ни гражданское пробуждение, ни прочность союза оппозиционеров у власти. Люди, которые выиграли места, это те, кто активно вел кампанию, и укрепились традиционные демократические островки в центральных районах", - прокомментировал журналист Илья Азар, избранный в центральном районе Хамовники, где не прошел ни один кандидат от власти.