12 сентября 2017 г. Стивен Пайфер | The National Interest Стоит рассмотреть предложение Путина по миротворцам ООН "На прошлой неделе российский президент Владимир Путин вызвал сенсацию, предложив ввести в Донбасский регион на востоке Украины миротворческие войска ООН. Его предложение, скорее всего, не было искренним, но Украине и ее друзьям на Западе следует рассмотреть его", - пишет экс-посол США на Украине Стивен Пайфер в статье для The National Interest. "Кремль в течение определенного времени был заинтересован в тлеющем конфликте в Донбассе как в средстве давления на правительство в Киеве и подрыва его позиций", - утверждает бывший дипломат. "Тем не менее, выступая на пресс-конференции 5 сентября, Путин допустил, что размещение миротворцев ООН может способствовать разрешению ситуации. Он добавил, что соответствующие инструкции будут направлены в Постоянное представительство России в ООН, - говорится в статье. - Многие выразили скепсис, и вполне оправданно". "Во-первых, российский президент назвал условием размещения миротворцев отвод войск и тяжелых вооружений с территории Донбасса", - пишет автор, напоминая, что так гласят и условия перемирия "Минск-2", до сих пор не реализованные. Кроме того, срок мандата миротворцев - шесть месяцев - нереалистично краток, а также ограничен охраной наблюдателей ОБСЕ. Во-вторых, Постоянное представительство России в ООН не сообщило никаких подробностей по поводу идеи Путина и не представило на обсуждение Совбеза никаких резолюций. "В-третьих, согласно предложению Путина, миротворческие силы ООН будут размещены только вдоль линии фронта в Донбассе и нигде больше", - говорится в статье. "Несмотря на сомнения в предложении российского президента, немецкие и американские чиновники осторожно поприветствовали его. Это было правильно", - считает Пайфер. "Сейчас это предложение нужно переработать. Миротворческие силы ООН могут внести значительный вклад в окончание украинско-российского конфликта в Донбассе - если у них будет соответствующий мандат", - полагает дипломат. По мнению Пайфера, миротворцы должны быть размещены на всей территории Донбасса, в том числе на украинско-российской границе, их пребывание там не должно быть ограничено "неразумно кратким" сроком, и мандат действий должен быть достаточно широким. Имеет смысл проверить искренность Москвы, говорится в статье. Если российские дипломаты в ООН согласятся вести переговоры по серьезному и обширному миротворческому мандату, это увеличит перспективы установления мира на востоке Украины, заключает автор. Источник: The National Interest