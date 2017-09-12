Россия только что присвоила гору Эверест

В понедельник российское посольство в Великобритании опубликовало в своем Twitter утреннее приветствие с изображением горы Эверест и словами: "Доброе утро! (Гора Эверест, Россия)", рассказывает Дамиэн Шарков в Newsweek.

"Посольство заявило, что пост был результатом глюка, и отмахнулось от подозрений в его дурных намерениях в отношении чужеземной достопримечательности", - говорится в статье.

"Это просто техническая ошибка", - сказала пресс-служба посольства газете вскоре после удаления поста из ленты Twitter.

"Конечно, Эверест не в России", - добавило посольство, "отметив, что контент каким-то образом попал в его социальную сеть из статьи о недавней российской экспедиции на Эверест", передает Шарков.

"Удалив пост, посольство перевыпустило свое утреннее приветствие в Twitter с гораздо более узнаваемо-российским изображением - снимком храма Василия Блаженного в Москве", - говорится в статье.