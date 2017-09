12 сентября 2017 г. Нил Макфаркуар | The New York Times Приговор татарскому лидеру в Крыму называют фикцией "В понедельник российский суд на оспариваемом Крымском полуострове приговорил политика из татарского меньшинства к восьми годам тюрьмы в рамках процесса, который его адвокаты и правозащитные организации назвали фикцией", - сообщает Нил Макфаркуар в американской газете The New York Times. Как говорится в статье, Ахтем Чийгоз (52 года), бывший заместитель председателя "Меджлиса крымскотатарского народа"*, который представлял крымских татар, когда Крым контролировала Украина, был признан виновным в организации массовых беспорядков, в частности большого митинга в феврале 2014 года, который выражал протест против российского присутствия в Крыму. Николай Полозов, известный российский адвокат, который выступал главным защитником Чийгоза, сказал, что приговор Верховного суда Крыма "незаконный" по многим основаниям, передает журналист. "Самое важное, - отметил он, - что Крым был частью Украины, а не России, во время протеста, в организации которого обвиняли Чийгоза, и поэтому российское законодательство тут применяться не может". Макфаркуар добавляет, что в интервью Полозов назвал приговор "политически мотивированным" и сказал, что он был предназначен "для запугивания татар, которые не лояльны нынешней администрации Крыма". "Меджлис крымскотатарского народа" - экстремистская организация, запрещенная в РФ. Источник: The New York Times